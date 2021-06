Niet filmen, maar handelen: het wordt tijd dat meer jongeren leren reanimeren

Beeld Shutterstock

Een miljoen studenten met een BHV-diploma.

“Dat is het doel. Ik zit in mijn afstudeerjaar commerciële economie aan de HvA en in ons curriculum zat de opdracht een maatschappelijk probleem aan te kaarten en daar een oplossing voor te verzinnen. Drie klasgenoten en ik besloten dat het tijd werd dat meer jongeren leren reanimeren.”

Hoe kwamen jullie daarop?

“Het was ons weleens opgevallen dat jongeren tegenwoordig vooral gaan staan filmen in noodsituaties. Dat vonden wij een slechte ontwikkeling. Twee van ons hadden al eens een BHV-cursus gevolgd bij de HvA, omdat we in het bestuur van de studievereniging hadden gezeten. Het is zó waardevol om te leren hoe je een noodsituatie in goede banen leidt en ervoor zorgt dat het géén spektakel wordt.”

Dus eigenlijk moeten alle Nederlandse jongeren de Deense international Simon Kjaer worden?

“Ja, hoe hij handelde toen Christian Eriksen tijdens het EK voetbal in elkaar zakte was natuurlijk fenomenaal. Zo ontzettend goed en doortastend. En hoe dat team om Eriksen heen ging staan om zijn privacy te beschermen was prachtig. Dat heeft zeker wel een bepaald soort bewustzijn getriggerd bij mensen.”

Is daar jullie campagne uit voort­gekomen?

“Het grappige is dat we hier al een tijd mee bezig waren voordat dat ­gebeurde. Onze opleiding had al toegezegd dat komend jaar álle eerste- en tweedejaars, zo’n 1600 studenten, workshops van Hartslag.Nu zouden krijgen. Maar het heeft ons project wel in een stroomversnelling ­gebracht.”