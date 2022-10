Niet de beste burger ooit, maar je próéft de identiteit van Het Smikkelhoekje in Noord

Eke Bosman kent elke frituur in Amsterdam. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar toch breng ik het graag als feit: restaurants met uitstekend personeel en lekker eten zijn veel beter dan een restaurants met matige bediening en uitstekend eten.

Waarom zeg ik dit? Omdat Het Smikkelhoekje in Amsterdam-Noord zo’n tent is met het liefste personeel van de wereld (ik overdrijf, maar je begrijpt wat ik bedoel). Een tent waarvan de eigenaar mij trots vertelde dat ie ‘eindelijk’ een breed vega(n)-assortiment heeft, van de vega-frikandel tot de kaas-rucolakroket. Maar Het Smikkelhoekje heeft nog een ander pareltje in het assortiment: de Smikkelburger.

Het is niet de beste (en mooiste, laten we eerlijk wezen) burger ooit, maar je proeft wel de identiteit van deze zaak in het broodje. Hollandse spek op de burger, die perfect omhelsd wordt door uitstekend gesmolten kaas. En de eigengemaakte smikkelsaus – het recept is geheim – heeft een soort whiskey-cocktailsaus-achtige smaak.

Ik vind dat z’n charme hebben, dat zoveel snackbars een eigen burger hebben met een eigen naam. Smikkelburger, waar haal je dat elders? En eenmaal besteld gaat die eigenaar echt flink aan de slag hè, om die burger zo goed mogelijk te maken. Dat maakt zo’n zaak al veel leuker dan de kwalitatief betere snackbar met personeel dat geen moer om de klant geeft.

Het Smikkelhoekje Meeuwenlaan 185B

ma-vr 11.00-23.00 uur

za 13.00-20.00 uur

zo 13.00-23.00 uur