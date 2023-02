Niet alleen voor hotelgasten: bij Spring aan het Oosterpark ontbijt je met cake en dineer je met kreeft

Beeld Hannah Bults

Café Brasserie Spring, gevestigd in hotel Pillows Maurits at the Park aan de Mauritskade, staat bol van contrasten. Aan de voorkant van het pand het continu drukke stadsverkeer, aan de achterkant de rust en ruimte van het Oosterpark. Een donker vroeg 20ste-eeuws gebouw met een licht, strak Scandinavisch interieur.

Vijf jaar geleden richtte de Amsterdamse ondernemer Alex Mulder (76) Pillows Hotels op, een boetiekhotelketen die inmiddels meerdere vestigingen heeft in Nederland en België. Het pand waar Spring in gevestigd is, werd in 1908 gebouwd als Ontleedkundig Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Nadat het meerdere jaren had leeggestaan, besloot Mulder, die opgroeide in Amsterdam-Oost en de buurt nog altijd een warm hart toedraagt, het te kopen. Afgelopen november opende Pillows Hotels de nieuwe vestiging, inclusief restaurants Spring en VanOost.

Hoewel Spring onderdeel is van het hotel, vertelt woordvoerster Joke-Jiers Botma (30) te hopen dat omwonenden zich ook vrij zullen voelen om binnen te lopen. “We bieden elke dag ontbijt, lunch en avondeten, maar je kan ook bij ons komen zitten voor een kopje koffie. Stel je hebt net je hardloopsessie door het Oosterpark erop zitten, dan kun je jezelf belonen op ons terras.”

Wie echter groots wil uitpakken is met Spring ook een optie rijker. De Italiaanse chef-kok Luigi de Benedetto (42), eerder werkzaam in Michelinrestaurants in Japan, Engeland en Frankrijk, kookt voornamelijk Frans-Italiaanse gerechten. Zo bevat de lunch- en dinerkaart onder andere kipfilet met polenta, champignons en winterkool (€26), een hele kreeft met spinazie en frietjes (€59) en melanzane parmigiana (€16).

Spring Café Brasserie Mauritskade 61, Oost Bijzonder De cakejes bij het ontbijtbuffet worden gemaakt door Maxie Giertz, die eerder voor Buckingham Palace (Royal Household) werkte. De eigenaar Alex Mulder nam de afgelopen jaren onder andere de Rode Hoed, het Compagnietheater en Felix Meritis over toen ze in financiële nood waren. Andere vestiging Mulder is ook eigenaar van restaurant Shaffy Restobar aan de Keizersgracht.

