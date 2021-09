Niet alleen om genitaliën te bedekken: het vijgenblad

Vijgenblad. Beeld Emma Levie

Vijgenbladeren roepen bij mij meteen het beeld op van een naakte Adam die zijn leuter afschermt. Ik wist niet dat op veel klassieke schilderijen en beelden van mensen wier genitaliën zijn bedekt, de vijgen­bladeren veel later over de oorspronkelijke afbeelding heen zijn geklad of geboetseerd. Een slimme oplossing van onze preutse voorouders.

De vijg is een van de eerste gecultiveerde fruitsoorten en stamt uit de periode tussen 4000 en 2700 jaar voor Christus. Waarschijnlijk komen de eerste vijgen uit Egypte. Daar zijn tekeningen gevonden in een tombe uit 1900 voor Christus, die duidelijk weergeven dat mensen vijgen van bomen plukken.

Gebruik het blad

Er zijn verschillende soorten ­vijgen, en de meeste produceren twee keer per jaar fruit. Alleen de oorspronkelijke variant, de wilde vijg, geeft drie keer per jaar fruit. Voor zijn bevruchting ging de plant een bijzondere symbiose aan met een heel specifiek insectje, de vijgenwesp. Alleen met die wesp kon de vijgenboom zich voortplanten. Nederland is te koud voor vijgenwespen, maar inmiddels heeft de mens ook vijgen weten te kweken die zonder de wesp fruit kunnen produceren. Zo’n vijgenboom staat in mijn tuin en dit jaar groeide er zowaar de eerste vrucht aan. Na de schrale oogst besloot ik de boom te snoeien, maar ik voelde niet de noodzaak met het blad de straat op te gaan. Gelukkig voor de buren wellicht, maar zonde om de bladeren niet te gebruiken.

Vijgenbladeren zijn aromatisch en ruiken grassig. Je kunt ze gebruiken om producten in te garen. Een beetje zoals in Aziatische keukens bananenblad wordt gebruikt. Ik pakte een blok feta in kort geblancheerde bladeren met knoflook, citroenrasp en chilivlokken en roosterde het geheel in de oven. Ook maakte ik een simpele siroop met citroenrasp en citroenzuur, die als frisse limonade geweldig is in bruiswater voor een non-alcoholische borrel. De panna cotta was echter het hoogtepunt.