Nienke & Raven: ‘De adoptie heeft hem mede gevormd’

Nienke en Raven. Beeld Harmen de Jong

Nienke Eijsink (45)

“Toen Raven twee jaar was kon hij zichzelf al heel goed uitdrukken. ‘Logisch, als je opgroeit met twee moeders,’ was de grap die we toen altijd maakten. Op zijn vierde vroeg hij aan de juf op wie ze ging stemmen, zo’n gesprek had ze nog nooit gevoerd met een kleuter. Uiteindelijk bleek uit onderzoeken dat hij hoogbegaafd is. Toen hij op zijn tiende naar de Day A Week School kon, waar hij extra uitdagingen kreeg, was dat heel fijn voor hem.

Ik heb Raven op zijn zesde geadopteerd omdat destijds de wetswijziging over het gelijkstellen van kinderen die geboren worden in een lhbtq-gezin steeds werd uitgesteld en we niet langer wilden wachten. We zaten in de rechtszaal met allemaal lesbische stellen met baby’s, en Raven als enige zesjarige. De adoptie heeft hem mede gevormd, kwesties als gendergelijkheid zijn voor hem normaal. Als jongen opgroeiend tussen de vrouwen heb ik hem altijd geleerd om trots te zijn op zijn aangeboren of gekozen gender. Ik wilde dat hij wist dat zijn man-zijn enorm gerespecteerd wordt. Raven is naast heel slim, ook heel bevlogen en sociaal en die combinatie maakt hem een fijn mens.

In zijn opvoeding hebben we hem altijd veel vertrouwen gegeven om dingen zelf te bepalen en in te vullen. Dat kon omdat hij een heel verantwoordelijk kind was. Of het nu ging om op zijn tiende alleen van Oost naar de Jordaan fietsen, het bepalen van het bedrag van zijn zakgeld of met uitgaan, het gaat altijd goed. Nu wil hij per se vlak voor zijn eindexamen op vakantie naar Zürich. Ik vind dat niet heel handig, maar ik vertrouw erop dat hij dat zelf goed kan inschatten.

Raven is heel ambitieus, dat herken ik ook bij mezelf. Raven voert debatten in het Europese Jeugd Parlement, doet Pre-University College aan de universiteit in Leiden en werkt bij de Blikopeners in het Stedelijk Museum (ruimdenkende jongeren die in het museum werken om de blik van het publiek en personeel te openen, red.), omdat hij ook behoefte had om zijn artistieke kant te ontwikkelen. Soms is hij gruwelijk moe, maar dan gaat hij gewoon met een zak M&M’s en Netflix in bed liggen. Dat hij nu zijn grenzen al zo goed aangeeft vind ik bijzonder, ik heb daar zelf jaren over gedaan. Ik werkte jarenlang als freelance tv-en documentairemaker en ging door mijn ambitie vaak over mijn grenzen heen. Pas recent besloot ik minder te freelancen en ook parttime als filmdocent te gaan werken. Raven is mij daarin ver vooruit.”

Raven Staal (18)

“Iedereen stelt altijd de vraag wie mijn biologische moeder is, maar allebei mijn moeders zijn even belangrijk voor me. In mijn jeugd speelde het ook geen enkele rol, ze verdeelden het ouderschap altijd gelijkwaardig. Ik snap de vraag wél en ik vind het ook een interessant onderwerp om over te discussiëren. In Amsterdam leef ik in een progressieve bubbel, maar het ik vind het wel verfrissend als mensen een compleet andere mening hebben dan de mijne. Juist als de gemoederen hoog oplopen leer je iets over jezelf. Daarom vind ik debatteren ook zo leuk, via school ben ik actief in het European Youth Parliament.

Een van mijn favoriete debatonderwerpen is, niet geheel toevallig, gendergelijkheid. Als kind ging ik vaak met Nienke mee naar Women’s Marches. Dat heeft me zeker wel gevormd, net als het feit dat ze mij geadopteerd heeft toen ik zes jaar was. Ik weet nog dat ik spreektijd kreeg in de rechtbank.

Ik heb de mazzel dat ik ben opgegroeid tussen mensen die heel open-minded denken, over van alles en nog wat. Ik hoef geen vastgeroeste patronen meer te doorbreken. Die blik op de wereld hebben mijn moeders mij meegegeven en daar ben ik ze heel dankbaar voor.

Ik doe altijd veel dingen tegelijk, zoals de Blikopeners in het Stedelijk, en mijn Pre-University Classes aan de universiteit in Leiden, waar ik het ene moment leer over oud-Russische teksten en het volgende over astrofysica. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven verzadigen op allerlei vlakken, sociaal, maatschappelijk, politiek én artistiek. Na mijn tussenjaar wil ik naar een university college, bij voorkeur in het buitenland. Uiteindelijk droom ik ervan de politiek in te gaan. Een internationale carrière, in de diplomatie, trekt me het meeste.

Deze periode voelt alsof alles tot een einde komt, zoals school en het jeugdparlement. Ik vind dat wel lastig, want ik ben een nogal melancholisch persoon. Gelukkig liggen er nog heel veel mooie dingen in het verschiet. Met Nienke deel ik een passie voor reizen, samen hebben we al veel gereisd, onder meer naar Marokko en Australië, Kosovo en Brazilië. Sinds mijn zesde spaart ze om nog een keer samen met mij naar Australië te kunnen, het plan is om dat te gaan doen in mijn tussenjaar.”