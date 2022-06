Niemand weet dat ik besta: vier gymnasiasten zetten campagne op tegen eenzaamheid onder ouderen

Posters van Niemand weet dat ik besta. ‘We kregen van school maar 50 euro budget.’

Dit was een schoolopdracht?

“Voor een project dat Stadslab heet, ja, dat heeft als doel een probleem in Amsterdam op te lossen. Dus heb ik met mijn klasgenoten Max Crommelin, Samuel Kothuis en Eloise Moen een groepje gevormd en zijn we gaan nadenken over een onderwerp.”

Dat werd eenzaamheid onder ouderen.

“Ja, want een op de twee of een op de drie ouderen is eenzaam dus dat leek ons wel een actueel en goed onderwerp. Ook omdat veel jongeren weinig weten over eenzaamheid onder ouderen, dus we kunnen hen er veel over bijbrengen.”

Stak je er zelf ook wat van op?

“Wat ons verbaasde is hoeveel ouderen, opa’s en oma’s die wij kennen, als hun hoogtepunt van de week noemden iets als ‘dinsdag kwam Corrie op de koffie’. Wij zitten lekker de hele week op school, veel mensen om ons heen, elke dag is er wel wat leuks te doen. We leven echt in twee heel verschillende werelden.”

‘Niemand weet dat ik besta’ is een tamelijk dramatische slogan.

“Die is van Max. Onze docent vond ’m helemaal fantastisch en eigenlijk vind ik ’m ook best goed.”

Nu loopt de campagne?

“Vooral in Amsterdam-Oost, want we kregen van school maar 50 euro budget. Dat waren 26 posters, voor 7 euro lijm en 1 euro voor een kwast. En we hebben een website. We wilden ook stickers op palen plakken, maar dat is illegaal. Toch moet het doel van de overheid haalbaar zijn: dat iedereen een keer per jaar een oudere bezoekt. Halfuurtje maar, dat is toch te doen?”