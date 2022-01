Niek van den Adel (39) wil met een gratis bellijn druk in de zorg verlichten

Beeld Getty Images

U heeft persoonlijk veel ervaring met de zorg.

“Elf jaar geleden belandde ik na een motorongeluk op de ic, ik kwam met een dwarslaesie in een rolstoel. Mijn leven stond volledig op z’n kop. Als je de omstandigheden niet kunt veranderen, kun je alleen jezelf nog veranderen. Daar schreef ik een boek over, Crash, waarna ik veel werd gevraagd als spreker, onder andere in de gezondheidszorg.”

De titel van een van uw bestsellers is Zet de Patiënt op 2. Hoezo?

“Het zit in het dna van zorgmedewerkers om altijd voor anderen klaar te staan. Op alle fronten zijn ze druk, maar goed voor zichzelf zorgen schiet er vaak bij in. Onze missie is dat mensen in de zorg vaker een pauze nemen, gezonder eten, meer bewegen en hun rust pakken, anders gaan ze altijd maar door en bezwijken ze uiteindelijk onder de druk.”

Met klappen alleen schieten ze niet zo veel op?

“We noemen zorgmedewerkers nu helden, en dat is heel mooi, maar het is vooral belangrijk dat ze leren wat vaker stil te staan en hun hart kunnen luchten.”

Dat kan nu via jullie bellijn, hoe werkt het?

“Via teamheartbeats.nl kunnen zorgmedewerkers zich aanmelden voor een kosteloos gesprek van dertig minuten met een van onze coaches. Die luisteren en geven tips en tricks. Er zit geen verdienmodel achter, het is onze manier om een steentje bij te dragen aan de zorg. De sector is een snelkookpan die al heel lang aan het fluiten is. Met dit initiatief kunnen we dat probleem niet structureel veranderen, maar zo kunnen we wel iets van de druk wegnemen.”