Nicole en dochter Tessa: ‘Misschien was ze zo’n makkelijk kind om mij te ontzien’

De vader van Tessa Herbert overleed op haar negende, twee jaar na de scheiding van haar moeder, Nicole Snijder. ‘Ik ben me er heel bewust van dat ik de mensen dicht bij me opeens kan kwijtraken.’

Nicole Snijder (54)

“Tessa is de benjamin van de familie. Ze heeft een oudere broer en een oudere neef en nicht, ze zijn echt met z’n viertjes opgegroeid. Zowel als jong kind als in de puberteit was Tessa erg makkelijk. Ze luisterde naar me als dat nodig was en deed geen moeilijke dingen. Dat komt denk ik ook door haar leuke vriendengroep.

Tessa is heel vrolijk en open, haar sociale leven is daardoor heel druk. Ze onderhoudt met veel mensen contact. Ik zeg weleens tegen haar dat ze moet oppassen dat sommige van die vriendschappen geen moetje worden. Ik denk soms ook dat wat meer rust fijn voor haar zou kunnen zijn, maar laatst had ze een dag niks en liep ze de hele dag te mokken dat ze zich zo verveelde. Ik dacht juist: fijn, zo’n dagje rust.

Het zit deels in Tessa’s karakter dat ze een pleaser is, maar ik vraag me ook weleens af of ze misschien zo’n makkelijk kind was om mij te ontzien. Toen ze zeven was zijn haar vader en ik gescheiden. Zij en Sam bleven toen bij mij wonen. Twee jaar later, net toen het allemaal een beetje begon te wennen, overleed hun vader plotseling. Dat is het allerergste wat je je kind moet vertellen, dat hun vader er niet meer is. En het is het ergste wat we samen hebben meegemaakt. Misschien dat ze zich anders meer tegen me af had gezet.

Nu ze ouder wordt, verandert onze relatie. Ze heeft een vriendje. Dat is toch ook weer een nieuwe fase, met zo’n jongen erbij. Tessa kan tegen de mensen van wie ze houdt behoorlijk direct zijn, bijna op het botte af. Ik denk dan soms: wow, oké, dat had ik niet aan zien komen. Laatst deed ze dat ook bij haar vriendje. Hij keek me toen aan met een blik waaruit ik kon opmaken dat we elkaar op dat moment goed begrepen.

Het leeftijdsverschil tussen Tessa en Sam is best groot. Toen Sam al naar school ging, had ik fijne een-op-een tijd met Tessa als baby. Ik heb ook een keer gezegd: als Sam uit huis is, heb ik lekker nog een paar jaar met Tessa. We zijn nu bezig woonruimte te vinden voor Sam, maar dat gaat in Amsterdam lastig. Ik had het gevoel dat Tessa het misschien lullig voor mij vond als ze tegelijk weg zouden gaan, dus ik heb haar gezegd dat ze, als ze graag uit huis wil, echt niet hoeft te wachten tot hij weg is. Dat is niet het geval, zegt ze, maar ze vraagt wel regelmatig: ‘Wanneer gaat Sam nou het huis uit?’”

Tessa Herbert (19)

“Mijn moeder en ik houden allebei ontzettend van lekker eten. We proberen één keer in de week samen garnalen of kaasfondue te eten, dat vinden we allebei superlekker. Ze kan ook heel goed koken. Ik moet nog werken aan mijn kookkunsten, nu kook ik nog vooral volgens recepten. Meestal zijn dat ook recepten van m’n moeder.

Haar beste recept is wat we ‘kip in saus’ noemen. Het is kip, in een romige saus, met rijst en broccoli. Ze heeft het recept een keer laten zien, en ik heb het haar al heel vaak zien maken. Maar eigenlijk moet ze het een keer voor me opschrijven, zodat ik het goed kan oefenen.

Ik vind het heel knap van mijn moeder dat ze sinds mijn negende voor ons alleen heeft gezorgd. Echt alleen was ze natuurlijk niet: mijn opa en oma hebben veel geholpen, maar dat is wel anders. Nadat mijn vader was overleden heeft ze mijn broer en mij supergoed gesteund. We hebben er heel veel met zijn drietjes over kunnen praten, dat heeft ons nog hechter gemaakt dan we al waren. Ze was er helemaal voor ons, terwijl het voor haar ook een zware tijd was.

De familie van mijn vader woont in Engeland. Vroeger gingen we daar met hem altijd heen op vakantie, om ze op te zoeken. Maar door corona is dat de afgelopen twee jaar helaas niet gelukt. Na het overlijden van mijn vader zijn we een aantal keer samen met mijn moeder naar hen toe gegaan, terwijl ze dat sinds de scheiding eigenlijk al een paar jaar niet meer deed.

Ik ben me heel bewust van het feit dat ik de mensen dichtbij me opeens zou kunnen kwijtraken. Het is niet zo dat ik er bang voor ben, en ik ben ook niet per se superafhankelijk van mijn moeder, maar ik denk veel na over de mogelijkheid. Het zo jong verliezen van je ouders is vaak niet echt iets waar je veel over nadenkt, maar ik weet dat het een mogelijkheid is.

We hebben veel leuke vakanties meegemaakt met zijn drietjes, maar de vakantie toen ik 14 was, was erg bijzonder. We zijn toen naar het Griekse eiland Karpathos geweest, waar mijn moeder een aantal jaar heeft gewoond. Ze had daar toen een vriendje. Mijn vader maakte vroeger ook deel uit van die vriendengroep, ze was er jaren niet geweest. Het is dus een plek die voor mijn moeder heel belangrijk is, en waar mijn vader ook is geweest. Het was bijzonder om daar met mensen te praten die hem ook kenden, en heel betekenisvol om daar samen te zijn.”