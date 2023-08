Nico en Pieteke: ‘Mijn werk in de platenwinkel doet hem denken aan zijn wijnhandel’

Pieteke Dik (26) is bassiste van onder anderen Froukje. Haar vader Nico Dik (65) komt altijd kijken als ze in Amsterdam speelt. ‘Dan zegt ze met een grijns: ‘Het is jou nooit gelukt om in een uitverkocht Paradiso te spelen.’’

Nico Dik (65)

“Muziek is mijn hobby, ik kan niet zonder en Pieteke is ermee opgegroeid. Vanaf de middelbare school speelde ik in bands, ik zong en speelde keyboard. Toen zij een jaar of drie was, keek ze bij een van onze optredens gebiologeerd naar de zangeres. Pieteke zag ons plezier in muziek maken. Dat wilde zij ook. Op de middelbare school inspireerde een muziekdocent haar om bas te gaan spelen.

Inmiddels heeft ze basgitaar gestudeerd aan het conservatorium van Rotterdam, Codarts. Daar kwam ze bij zangeres Froukje in de klas. Ze hadden mazzel dat het klikte, ze bij elkaar in de klas zaten en een hit scoorden met Groter dan ik. Muzikant Yori vroeg Pieteke ook in haar band. Ik dacht wel: dit had ik ook gewild. Ik studeerde Frans, zat 25 jaar in de wijnhandel en sta nu vijftien jaar voor de klas. Maar ik deed wel altijd wat ik leuk vond, dus in die zin lijken we op elkaar.

Als ze in de buurt speelt, ga ik kijken. Er gaat niets boven Paradiso, vinden wij. Een van hun shows daar was heel bijzonder. Het dak ging eraf, het publiek was heel enthousiast. Met de ouders van Froukje zaten we als een soort muppets op het balkonnetje. Dan zegt Pieteke wel met een grijns: ‘Het is jou nooit gelukt om in een uitverkocht Paradiso te spelen.’ Ik heb er een keer gespeeld tijdens een bandwedstrijd; er was zo’n twintig man publiek.

Na optredens geef ik wel eens opbouwende kritiek. Backingtracks, waarop dingen te horen zijn die niet live gespeeld worden, zijn een heikel punt. Laat dat, vind ik. Als een solo lekker gaat, kun je die niet verlengen omdat de track daar niet op ingesteld is. Maar misschien had ik die techniek ook wel gebruikt als die er in mijn tijd was. En ik ben de eerste die zegt wat er lekker gaat. Pieteke vindt het leuk als ik bijvoorbeeld opmerk dat ze een octaverpedaal aanzet.

Ze is een familiegerichte dochter. In Frankrijk, waar we een huis in de Bourgogne hebben, is ze afgelopen zomer langs geweest om met ons te zijn en lekker te chillen. En soms vraagt ze of ik bij haar koffie kom drinken, ook in platenzaak Velvet, waar ze werkt. Daar laat ze me ook muziek horen. Zonder haar had ik bands als Snarky Puppy en Vulfpeck niet gekend. Ze schat goed in wat mijn muziek is.

We koken allebei graag. Als ze jarig is, wil ze zelfgemaakte hapjes serveren. Lekker eten, een boek lezen of gezellig bij ons thuis zijn: daar is ze allemaal gek op. Ik noem haar weleens ‘Pieteke Genieteke’. Verder is ze erg gedecideerd. In dat opzicht lijkt ze meer op haar moeder, ik ben een twijfelaar.”

Pieteke Dik (26)

“Toen ik zei dat ik misschien wel naar het conservatorium wilde, was mijn vader wat twijfelachtig. Hij wist niet of ik dat echt als beroep moest gaan doen, maar heeft mij wel aangemoedigd. Laatst zei hij dat hij zich nu pas realiseerde dat ik doe wat hij eigenlijk altijd wilde doen, maar niet durfde. Hij had achteraf gezien misschien ook wel willen studeren aan het conservatorium.

Als we in Amsterdam spelen met de Froukjeband, komen mijn ouders altijd kijken. Mijn vader is altijd apetrots en geeft soms ook feedback. Bij zijn kritiek op de backingtracks denk ik: waar doe je moeilijk over? Hoewel er niet veel op die tracks staat, vindt hij dat we alles live moeten spelen. Maar 99 procent van wat je hoort spelen we live. Dit is gewoon hoe er nu óók muziek wordt gemaakt. Hij en ik weten dat we er niet over moeten praten.

Ik studeerde in Rotterdam en woonde daar, maar wilde daarna graag in Amsterdam wonen. Tijdens de studie ging het zo goed met de Froukjeband, dat Froukje veel in Amsterdam moest zijn voor werk. Zij wilde verhuizen naar Amsterdam en vroeg of ik meeging. Samen zochten we een huis. Ik had wel een criterium: de woning moest op tien minuten fietsen van Paradiso zijn. Ik ga daar, net als mijn ouders, altijd fietsend heen, of het regent of niet.

Samen concerten bezoeken doen we graag. Zo gaan we nog naar Matt Corby in Paradiso, en naar Theo Katzman. Mijn vader luistert vooral naar jazzy popdingen. Hij indoctrineerde mij vroeger met Steely Dan. Nederlandstalige muziek luisterde hij niet veel, maar wat we met Froukje maken vond hij meteen vet.

Hij is een betrokken vader. Bijna dagelijks stuurt hij een appje: ‘Hoe is het met mijn meissie?’ Mijn ouders wonen in Amstelveen. Het is heerlijk om dicht bij elkaar te wonen. Als ik wil, kan ik bijvoorbeeld makkelijk voor het avondeten naar hen toe.

Ruim twintig jaar had mijn vader een wijnhandel aan de Brouwersgracht. Hij importeerde wijn, leverde aan horeca en had een winkel. Ik hielp weleens bij wijncursussen, dan schonk ik de glazen in. Als ik vertel over mijn werk in de platenwinkel, of als hij mij daar ziet, doet dat hem denken aan zijn wijnhandel. Het werk komt overeen; hij raadde wijn aan, ik raad muziek aan.

Ons huis in Frankrijk staat in een wijndorp. Dat is niet per ongeluk. Afgelopen vakantie was ik daar en vroeg ik mijn vader mee naar de supermarkt. In Franse supermarkten hebben ze goede wijn. Ik had honderd euro, wilde lekkere wijn kopen en vroeg hem om hulp. Dat vindt hij leuk. Zijn favoriete wijn is een mooie bourgogne pinot noir. Maar ik durf geen wijn voor hem te kopen.”