New Optimist: duurzaam shoppen tussen de ratelende naaimachines

Sociaal, lokaal en circulair. Dat zijn de drie kernwoorden die eigenaren Nelleke Wegdam (44) en Xander ­Slager (49) belangrijk vinden. Bij New Optimist wordt kleding verkocht die in hun atelier midden in de winkel wordt gemaakt. Het zijn vrolijke, neutrale shirts en hoody’s. “Het is niet high-end,” zegt Slager. “We ­volgen niet de laatste trends, of zo. We noemen het ook wel everyday green garnment.”

Die green garnment wordt een meter beneden, voor iedereen toegankelijk, gemaakt door een klein team. De naaimachines ratelen en de stoffen liggen over de tafels gedrapeerd.

Slager en Wegdam werkten beiden in de mode-industrie. Met veel dingen in die industrie hadden ze moeite. Ze stelden zichzelf de vraag: kan het ook anders? “We willen mensen kennis laten maken met het maakproces,” zegt Wegdam. “Kijk, zo wordt je shirt gemaakt, dit is ervoor nodig, dit zijn de gezichten achter je shirts. Hopelijk zorgt het ervoor dat mensen bewuster worden van waar hun kleding vandaan komt.”

Slow fashion dus. Maar wat kost dat? Uiteraard niet de vier euro die je in de gemiddelde fast-fashionwinkel neertelt voor een shirt, maar de prijzen zijn betaalbaar (€45 voor een shirt, zo’n €100 voor een hoody).

“Onze prijsklasse willen we op den duur nog gaan verbreden,” zegt ­Slager. “Sommige items goedkoper, andere duurder. We willen toegankelijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is.”

