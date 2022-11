Nestors in de collegezaal: ‘Ik word met mijn 67 volledig geaccepteerd door de jongere studenten’

Hogescholen en universiteiten worden bevolkt door jonge studenten, maar geen collegezaal is compleet zonder die paar oudere klasgenoten. Vier ervan vertellen hoe het is om (weer) te studeren op latere leeftijd. ‘Soms moet ik me inhouden met antwoorden geven.’

Marike Jansen Schuiling (67) uit Arnhem volgt een bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), in deeltijd, en zit nu in het vijfde jaar.

“Vanaf mijn zestiende heb ik 47 jaar bij de ABN gewerkt. Het idee om te gaan studeren, ontstond toen mijn directeur met de vut ging en archeologie ging studeren. Hij vertelde zulke prachtige verhalen over opgravingen die hij met jongelui deed. Ik wilde nog graag naar de universiteit, maar dat kon niet met mijn mulodiploma. Via de avondschool heb ik vanaf 1986 vwo gedaan, zodat ik na mijn pensioen kon gaan studeren.”

“Mijn opa heeft lang bij ons in huis gewoond en ik was dol op zijn verhalen. Daarom ben ik uiteindelijk geschiedenis gaan doen. Aan de UvA, omdat de treinverbinding met Arnhem goed is en omdat het een van de weinige universiteiten is die de opleiding in deeltijd aanbiedt. Daardoor heb ik nu één vak per periode in plaats van twee. Je merkt toch dat je dingen lastiger onthoudt als je ouder bent.”

“Studeren verrijkt mijn leven. Je leert kritisch denken, anders tegen dingen aan te kijken. Soms moet ik me wel inhouden met antwoorden geven. De oudjes – ik ben niet de enige oudere – zijn ontzettend gedreven.”

“Ik word volledig geaccepteerd door de jongere studenten. Ik heb een leuke herinnering aan het maken van een vlog met twee studenten, in de tijd dat we online les kregen. Het ging over de rellen tijdens de inhuldiging van Beatrix. Ik deed het onderzoek vanuit huis, zij gingen op pad om te filmen en monteerden het.”

“Na de bachelor wil ik waarschijnlijk nog een master Duitslandstudies gaan volgen. Ik ben erg geïnteresseerd in Duitsland, onder meer omdat mijn broer daar woonde. Het leukste stuk dat ik voor de studie heb geschreven, ging over hoe de DDR omging met de nalatenschap van Bauhaus. Afgelopen zomer heb ik bij de Freie Universität in Berlijn een tweeweekse kunstgeschiedeniscursus gedaan, dat was ook een droom van mij. Het was spannend, maar ook heel bijzonder. Ik was de enige oudere.”

“Ik wil na mijn studie kijken of ik in kleine musea als vrijwilliger kan helpen met archiveren of digitaliseren, bijvoorbeeld het Museum Amsterdam Noord in de Vogelbuurt.”

Lucas Napolitano. Beeld Lin Woldendorp

Lucas Napolitano (40) uit Brazilië doet een premaster communication science aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), om daar volgend jaar aan een onderzoeksmaster communication science te kunnen beginnen.

“In Brazilië heb je twee soorten mensen die een master of PhD doen. Sommigen ambiëren een academische carrière en beginnen daar vroeg mee. Anderen willen graag een master doen, maar gaan eerst werken en geld sparen. Van 2000 tot 2005 studeerde ik psychologie. Daarna heb ik een carrière in de marketing en media gehad. Ik ben onder andere head of media bij een bank geweest. Dat maakt een communicatiemaster logisch.”

“De reden dat ik weer wilde studeren is tweeledig. Enerzijds heerst er een conservatieve golf in Brazilië. Veel mensen in de top van bedrijven hebben ook conservatieve opvattingen en steunen de overheid. Ik wil geen werk doen dat een dubieuze impact op de samenleving heeft. Misschien kan ik na de master verder onderzoek doen en een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving. Een andere reden om hier te studeren: mijn beste vriend is zes jaar geleden hierheen verhuisd en mijn zus woont sinds dit jaar in Duitsland. Ik was hier twee keer eerder als toerist en hou van de mindset en cultuur.”

“Ik heb een goede eerste periode aan de universiteit gehad. De lessen en het debatteren had ik gemist, discussiëren over communicatiepolitiek is erg verfrissend. In de professionele markt is niet altijd ruimte voor debat of vragen. Studeren is comfortabeler dan werken: de regels en rollen zijn duidelijker.”

“Omdat de andere studenten jonger zijn, neem ik graag een passieve en responsievere houding aan. Ik heb geen problemen met vriendschappen en gesprekken voeren, maar er is toch een onbalans. Veel studenten komen van een bachelor, zitten in een andere levensfase. Ik heb al een leven en mijn vrienden thuis. Maar tot nu toe is iedereen heel verwelkomend geweest. En als medestudenten mij uit­nodigen om wat te drinken, kom ik graag.”

“Het grootste verschil met mijn medestudenten is dat zij erg verlegen zijn. Als de docent een vraag stelt, zijn sommigen erg stil. Ik wil niet elke vraag beantwoorden. Het ding is: hoe ouder je bent, hoe meer fouten je ooit gemaakt hebt, waardoor je weet dat dat niet erg is. Je bent minder bang om antwoorden te geven.”

Tony Jurg. Beeld Lin Woldendorp

Tony Jurg (57) woont in Zaanstad, doet de researchmaster biblical studies and digital humanities aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

“Vijfentwintig jaar lang werkte ik in de techniek; de laatste jaren had ik een baan bij Nokia. Maar altijd al was ik bezig met de kerk en religieuze zaken. Dus bedacht ik vier jaar geleden dat ik hier meer over wilde leren. Nadat ik de bachelor theologie in Tilburg had afgerond, ben ik afgelopen september begonnen aan de deeltijdmaster biblical studies and digital humanities aan de Vrije Universiteit.”

“Ik heb hier met name voor gekozen omdat een hoogleraar mij op een informatieavond van de VU enthousiast maakte voor deze onderzoeksmaster. Hiermee kan ik mijn technische achtergrond combineren met theologie en oude geschriften. Ideaal dus.”

“Bij deze master leer ik elke dag weer wat nieuws. En dat vind ik er zo leuk aan. Leren heb ik nooit vervelend gevonden. Maar toen ik aan mijn bachelor begon, vroeg ik mezelf wel af of het me zou lukken. Het is namelijk niet niks om na al die jaren weer aan een studie te beginnen. Maar wat blijkt: ik vind het steeds leuker om te studeren. Gewoon omdat de stof mij zeer boeit.”

“Er zitten ook mindere kanten aan het studeren. Ik moet voor de master veel lezen, dat betekent dat het veel tijd kost. Het tempo ligt gewoon erg hoog. Daardoor ben ik ook soms een beetje afwezig bij mijn gezin. Maar omdat de studie echt mijn belangstelling heeft, is het absoluut op te brengen. Op dit moment werk ik er niet bij, omdat de master me nu te veel tijd kost.”

“Ik heb één vak waar discussie wordt gevoerd. In dit kleine groepje van acht mensen zit nog een oudere student. De leeftijdsverschillen zijn goed te merken. De jongeren zijn opgegroeid in een andere periode. Dat merk je bijvoorbeeld aan dat zij de gevoeligheden van de Koude Oorlog nooit zelf hebben meegemaakt. Dat is interessant om te zien.”

“Studeren is nu heel anders dan toen ik ruim dertig jaar geleden elektrotechniek deed. Toen werd je lid van een studenten- of studievereniging en had je iedere week wel bepaalde activiteiten en borrels. Dat aspect ontbreekt nu.”

“Als je op latere leeftijd gaat studeren, is het lastig om er naast het studeren nog dingen bij te doen. En eigenlijk heb ik daar ook minder behoefte aan omdat ik al jaren met enige regelmaat samenkom met een hechte ­vriendenkring.”

Philippa Collin. Beeld Lin Woldendorp

Philippa Collin (61) studeert kunsteducatie aan De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

“Met twee masters op zak ben ik in september begonnen aan mijn derde master kunsteducatie aan de AHK. Daarnaast werk ik parttime als docent en onder­zoeker bij Hogeschool Inholland. Ik studeer niet om te pronken met allemaal diploma’s; ik hou ervan nieuwe kennis op te doen. Mijn werkgever moedigt dat gelukkig alleen maar aan. Ook mijn kin­deren zijn enthousiast, vooral omdat ik iets doe dat ik leuk vind.”

“Het is voor mij en mijn werkgever een meerwaarde dat ik weer opnieuw de collegebanken in ben gegaan. Alles wat ik leer over educatie, kan ik straks terugbrengen in de praktijk.”

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het leren van nieuwe dingen en mezelf te ontwikkelen. Door te studeren wordt mijn wereldbeeld verdiept en verbreed. Ik word er creatief van. In de klas ben ik met mijn 61 de oudste van het stel, de jongste is 24. Toch is leeftijd geen issue in de klas. Omdat we pas net zijn begonnen, merk ik dat iedereen al goed met elkaar kan opschieten. We zijn een groep van onderwijzers en kunstenaars uit verschillende disciplines, dus we leren ook veel van elkaar.”

“Tijdens een studie kunnen rijke vriendschappen ontstaan. Zo heb ik tijdens mijn vorige master antropologie, zes jaar geleden, een van mijn beste vriendinnen leren kennen. Wie weet krijg ik dit jaar ook zo’n leuke band met medestudenten.”

“Over een paar jaar mag ik met pensioen. Dat betekent niet dat ik geen plannen heb voor na mijn master. Misschien wil ik de komende jaren nog promoveren. En anders komen er vast wel nieuwe projecten op mijn pad. Ik kijk uit naar ouder worden omdat ik er daardoor nog meer levenservaring en kennis bij krijg.”