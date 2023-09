‘Neobrasserie’ Gossler & Florin serveert meer dan alleen Franse gerechten

Beeld Koosje Koolbergen

In het historische pand van Gossler & Florin zit al bijna honderd jaar horeca. Vroeger een kroeg, toen een eetcafé en de laatste jaren het gastronomische Daalder. Eigenaar Wesley van Haeften (32) en chef-kok Jasper van de Berg (39) hebben beiden lang voor Daalder gewerkt. “Ik ben hier in 2007 begonnen met een bijbaantje,” vertelt Van de Berg. “Dus dat ik hier nu chef ben, voelt als thuiskomen.”

Het interieur is strak en donkerblauw, met gouden accenten. Gossler & Florin is een internationale neobrasserie. “Ik ben zelf Belgisch, en in België is een brasserie een veel ruimer begrip dan alleen Franse gerechten,” zegt Van Haeften. “Dat miste ik in Amsterdam: een plek waar je echt op niveau uit eten kan, maar niet meteen vier of vijf gangen hoeft te eten.”

Je kan bij Gossler & Florin dus gewoon van de kaart kiezen, uit bijvoorbeeld een onglet béarnaise met zwarte knoflook en zoetzure sjalot (€36,50) of een risotto met bietjes, hazelnoot en geitenkaas (€25,50). “We serveren internationale klassiekers, maar wel met een eigen twist,” aldus van de Berg. Of hij een favoriet gerecht heeft? “Nee, ik sta echt achter alles. Dat is het leuke, als je zelf de gerechten kan vormgeven.”

Bij het eten kan je cocktails en wijn drinken, van de wijnkaart én uit het ‘kelderboekje’ van Van Haeften, met zijn persoonlijke favorieten. Het restaurant is al een paar weken open en de reacties zijn boven verwachting. “Ik had meer kritiek verwacht,” aldus van Haeften. “Jullie Nederlanders zijn zo direct en kritisch, maar het is eigenlijk overwegend positief. Er zijn al mensen drie keer komen eten.”

Gossler & Florin Lindengracht 90, Centrum. Munten Gossler & Florin zijn twee historische munten, een knipoog naar de vorige naam Daalder. Negroni De Pisco Sour is gemaakt met de Nederlandse vermout Willems Wermoed, van een oude studievriend van de chef. Openingstijden Donderdag t/m maandag van 17.30 tot 01.00 uur.

