Neem je me in de zeik, Michel Houellebecq? Met die bouquetreeksachtige zin?

Michel Houellebecq. Beeld Getty Images

Die Michel Houellebecq! Eerst liet hij me lachen, daarna moest ik huilen. Dat eerste, lachen, is niet ongewoon. Houellebecq strooit in zijn inktzwarte romans waarin hij de mensheid rechtstreeks de afgrond in drijft gelukkig genoeg met humor. Al zal niet iedereen dat als humor erkennen, omdat het vaak ten koste gaat van personages – veelal vrouwen – of maatschappelijke fenomenen.

Maar ik had nooit gedacht dat hij, die nihilist en eeuwige pessimist wiens voorletter ook voor Misantroop zou kunnen staan, me in zijn nieuwe roman Vernietigen aan het huilen zou krijgen.

De man die vaak het nieuws haalt, zich elke keer verkneukelde voor hij de pen ter hand nam, die ongetwijfeld kraaiend van plezier zijn dystopische boeken schreef waar hij, gezien de verkoopcijfers, ook nog een keer mee wegkwam.

Bouquetreeks?

Die man, die voor mij Michel werd, die liet me precies op de helft van het boek lachen. Van ongeloof moet ik erbij zeggen. Daar, op pagina 331, precies op de helft van de roman, hebben het hoofdpersonage Paul en zijn vrouw Prudence voor het eerst sinds lang, heel lang, weer seks. Laatste regel van de scène, en het hoofdstuk: ‘Daarna bleven ze elkaar nog lang, heel lang in de ogen kijken.’

Neem je me nu in de zeik, Michel Houellebecq, dacht ik. Met die bouquetreeksachtige zin? Echt?

Het is een kantelpunt in de roman. In Vernietigen volgen we de topambtenaar en kabinetslid, de bijna-vijftiger Paul Raison. Het is eind 2026 en in 2027 zal er een nieuwe president worden gekozen. Raison kan het goed vinden met de minister van Economische Zaken en Financiën, Bruno Juge, die een spil zal worden in die verkiezingsstrijd, en wordt aangesteld als diens vertrouweling.

Op internet is een bedrieglijk echt filmpje verschenen waarin Juge wordt onthoofd. Het filmpje is er een uit een reeks verontrustende cyberaanvallen die de geheime dienst zorgen baart. Later volgen er ook echte aanslagen. Wie zitten er achter die aanslagen?

Familieverhoudingen

Raison wordt bij het onderzoek betrokken en dat biedt Houellebecq de kans zijn duivelse visie op de politiek en op de wereld te tonen, want het is niet duidelijk uit welke hoek de bedreigingen komen. Zijn het links- of rechtsextremistische terroristen, milieuactivisten of misschien wel satanisten?

Het lijkt er aanvankelijk op dat Houllebecq een thriller schrijft. Tot de vader van Paul Raison een hartaanval krijgt, en hij noodgedwongen met zijn familie wordt geconfronteerd. Vooral als de vader uit zijn coma ontwaakt, gooit Houellebecq het over een hele andere boeg, en ontplooit het verhaal zich als het verhaal over een familie, en verdwijnen de aanslagen meer en meer naar de achtergrond.

Er is zelfs een twee bladzijden beslaande tekening van Pauls ouderlijk huis opgenomen waar de vader wordt verzorgd, en waar de familie geregeld bij elkaar komt. Ook dat, het blijft wel Houellebecq die de regie voert, geeft hem de kans van alles te zeggen over familieverhoudingen, afkomst, en lotsbestemming.

Liefdesroman

De delen die zich afspelen rond dat huis in Saint-Joseph-en-Beaujolais raken soms aan de streekroman, waarmee ik dacht dat Houellebecq me weer op het verkeerde been zette. En dat kameleontische laat hij nóg een keer zien, want Vernietigen ontpopt zich dan ook tot een liefdesroman.

Vooral na die scène op bladzijde 313, die we wel degelijk serieus moeten nemen. In het begin van de roman hebben Paul en Prudence een bijna-doodgebloede relatie. Maar ze groeien toch weer naar elkaar toe, zoals dat heet.

Tussen het politieke gekrakeel en de onrust over de aanslagen door keek ik vooral uit naar die stukken over Paul. Paul met Prudence, die zich in deze roman als een soort heilige ontwikkelt, en Paul met zijn zus en broer. Zo menselijk toonde Houellebecq zich nog niet, en het moet gezegd: hij is er een meester in.

In zijn vorige roman, Serotonine (2019), speelde de liefde al een belangrijke rol, ofschoon hij toch ook niet vergat in zijn nihilisme en pessimisme maatschappelijke thema’s als dierenwelzijn en het lot van de boeren (hij voert gele hesjes op) aan te pakken.

Lijdensweg

Hier doet hij dat ook, maar mengt hij het met naastenliefde, als de vader van Paul uit het verzorgingstehuis wordt gehaald. Daar vlamt Houellebecq weer als vanouds met zijn vileine commentaar. Want al kunnen we zijn tirade tegen de maatschappij wel zo’n beetje dromen onderhand, hoe hij hier de rol van managers in de zorg neerzet is prachtig. En je zit bijna in je stoel te juichen als de vader van Paul uit dat tehuis weet te ontkomen.

Het einde van de roman is ontroerend. Als Prudence Paul in haar armen neemt na een lijdensweg die ook een weg van mededogen en catharsis is. Slikkend en met de ogen knijpend met een dichtgeslagen boek van Michel Houellebecq in de handen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest van de man wiens werk is bestempeld als seksistisch, racistisch, en islamofoob?