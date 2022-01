Neef Louis ging ook in de lockdown door met het opknappen van meubels

Van ondernemers wordt in coronatijd veel creativiteit gevraagd. Hoe gaan ze om met de lockdown? Dat lees je in de rubriek Open tijdens corona. Vandaag: Louis Vlaarkamp (59) van tweedehandsmeubelzaak Neef Louis houdt de moed erin door bezig te blijven met het opknappen van meubels. ‘Niet teveel denken, gewoon lekker doen.’

Wat heeft de lockdown voor uw zaak betekend?

“Dat ik dingen kon doen waar ik normaal geen tijd voor had. Waar gaat het om, wat is belangrijk? Daar dacht ik weer aan terug. Het is mooi dat we een goede webwinkel hebben. We hoefden geen steun aan te vragen en we hebben harder gewerkt dan ooit. En dat zonder klanten in de winkel.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Gelukkig konden mensen dingen die ze gekocht hadden hier ophalen. De films en commercials gingen gelukkig ook door, we leveren vaak meubels voor reclames. Het was voor ons een nulpunt, we hadden tijd om de voorraad goed te bekijken. Dingen die we niet meer hebben, gaan we weer maken.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Nou, ik durf niks weg te gooien, dus ik ben veel oude meubels aan het opknappen. Ik probeer minder in te kopen. Verder gaat het door zoals het altijd ging, en blijf ik mijn kennis opfrissen met bijvoorbeeld uitlegfilmpjes van ontwerpers. Zelfscholing vind ik belangrijk. Klanten brengen me ook op nieuwe ideeën, als ze vragen om een specifiek meubel.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Soms begin ik heel somber, maar als ik hier rondloop word ik vaak opgevrolijkt door alle liefde en ontwerpen om mij heen. Werken en mijn geest verzetten werkt als therapie. Mijn remedie is: niet te veel nadenken, gewoon lekker doen.”

Wat heeft u als eerste gedaan toen de boel weer werd versoepeld?

“Eigenlijk verandert er niks, behalve dat de deur weer open staat. Wat we wel misten, was de internationale face-to-face verkoop. Voor de lockdown waren er mensen uit Duitsland of Scandinavië. Daar verheugen we ons op: dat ook mensen uit het buitenland weer binnenwandelen. Ik hou zelf ook van reizen en kan niet wachten om naar Scandinavië te rijden. Ik vond het tijdens de lockdown wel prima, ik kon ongestoord werken. Tegelijk miste ik spontane acties en het verleiden van de klant.”

