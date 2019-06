‘Nee man, ik praat niet met Het Parool’. En weg is Chivv

Female artist of the year Famke Louise (r) en presentator Chantal Janzen. Is zij Beste Nieuwkomer? "Stel me geen vragen, alsjeblieft. Het is net carnaval." Beeld Schuim

Het zijn weer de FunX Awards, een jaarlijkse horde. De groep SBMG wilde eens niet op de foto, omdat ik ze aansprak als Broederliefde. Ja, of omgekeerd. Rappers reageren daar in de regel niet heel sportief op.

Daarom neem ik graag jong spul mee, een zoon, een prille collega. Dit jaar is dat stagiaire Joanne van Gool, alleen al omdat zij Chivv kan herkennen.

Dat is mijn missie vanavond, een foto van Chivv, meermaals genomineerd. Hij zong mee op een hit van afgelopen jaar. Het refrein gaat zo: ‘Wie betaalt de schade? Hansssss.’ Een keer of vier.

Ik was laatst met mijn twee zonen een weekendje naar Krakau. De a capella versie van dit refrein kwam regelmatig voorbij.

Nog zoiets: op vrijdag komen mijn zonen naar mij, met een sloot vrienden. Het dringende verzoek is dan of ik ga logeren bij mijn vriendin in Haarlem. Het schijnt dat Hans betaalt de schade een populair lied is, terwijl ze mijn koelkast leeg vreten.

Een selfie van Chivv en Hansssss gaat mijn streetcreds helpen, wat op die leeftijd al lastig genoeg is.

We krijgen een oranje polsbandje en mogen naar de kelder van Paradiso, waar alle winnaars zullen verschijnen. Op de vloer plakt een A4’tje met daarop ‘Schuim’. Dat is mijn plekje.

Ik heb nog nooit een papiertje op een vloer gehad, een ontroerend moment.

Joanne: “Je weet dat Chivv boos is op Het Parool, toch?”

Het verhaal: Paul Vugts – altijd weer die Paul Vugts – schrijft maar over rappers die zich graag vertonen met criminelen of over die ene rapper die werd gearresteerd voor een plofkraak. Chivv heeft zich flink opgewonden over dat eeuwige kwade daglicht.

Ik wandel wat rond en passeer twee jonge mannen. “Ik heb nog geen jumping juice, ik heb echt een turn-up nodig, snap je waar ik ben?”

Die gaan vast ook zo optreden.

In de zaal wordt de ene na de andere award uitgedeeld. Ik hoor bovenmatig vaak ‘Make some noise’ en ‘Shout out to…’

Mooi, Chivv wint Best Video. Die komt zo naar mijn A4’tje.

Daar zul je hem hebben.

Ik, zo olijk mogelijk: “Ik ben van Het Parool en de grap is: ik heet Hans en…”

Chivv: “Nee man, ik praat niet met Het Parool.”

En weg.

Even later komt zijn manager controleren waar ik het over wilde hebben. Over Hansssss natuurlijk.

Manager: “Hij laat zich niet over dat nummer uit. Er waren wat akkefietjes aan de achterkant.”

Alleen een foto dan?

Chivv: “Geen Parool.”

Exit daddy cool. En bedankt, Paul Vugts.

