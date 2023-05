NDT-danser Isla Clarke ging in transitie: ‘Onder dat pak zat een kwetsbaar, bang meisje’

Toen danser Isla Clarke (27) tijdens corona niet kon dansen bij het Nederlands Dans Theater, werd duidelijk wat ze eigenlijk haar hele leven al wist: Clarke voelde zich vrouw, in het lichaam van een man. Ze besloot in transitie te gaan. Een jaar later verhuisde ze naar Amsterdam. ‘Ik wilde een beter leven voor mezelf.’

“Even mijn spullen pakken, dan gaan we boven rustig zitten,” zegt danser Isla Clarke na afloop van een lange, door de Japanse Tamako Akiyama geleide repetitie voor I contain multitudes, een nieuw stuk van de Duitse choreograaf Felix Landerer. Even later zitten we in een van de kantoren van het Nederlands Dans Theater in hun fonkelnieuwe onderkomen in Amare, het enorme culturele centrum aan het Spui in Den Haag.

“Felix heeft eerder The whys and wherefores are elusive gemaakt voor het Nederlands Dans Theater, in het seizoen 2018-2019, toen ik nog in NDT2 zat,” legt Clarke uit nadat ze een paar slokken water heeft genomen. “Dat was nog voor mijn transitie. Het is heel speciaal om weer met hem te werken. Maar tegelijkertijd is het ook moeilijk om mensen na zo’n tijd opnieuw tegen te komen, omdat zij de nieuwe Isla nog niet kennen. Je moet dan een manier vinden om je opnieuw tot elkaar te verhouden. Maar het is een heel prettig proces. De repetitie die je net hebt gezien lijkt misschien een soort militaire operatie, maar er is juist heel veel vrijheid voor de dansers; we hebben veel zelf mogen bedenken.”

Zesde zintuig

De Canadese Isla Clarke (net 27 geworden) kwam in de zomer van 2017 vanuit Vancouver naar Den Haag om bij NDT2 de stap naar de wereldtop te maken. Toen zij drie jaar later mocht aansluiten bij NDT1, een van de meest toonaangevende hedendaagse dansgezelschappen ter wereld, brak corona uit. Het was voor het eerst dat Clarke lange tijd niet kon dansen, waardoor ze werd gedwongen om te voelen wie ze was zonder dans. Wat ze eigenlijk haar hele leven al wist, kon toen niet langer worden genegeerd: Clarke voelde zich vrouw, in het lichaam van een man. Ze besloot in transitie te gaan.

“Als kind bewoog ik heel spontaan, heel intuïtief, en dat was vrouwelijk. Daardoor werd ik veel gepest. Mijn ouders, die het beste met mij voor hadden, en andere mensen om me heen waarschuwden me dan dat ik me anders moest bewegen en gedragen. Zo ontwikkelde ik een zesde zintuig; ik was me er altijd van bewust als ik me te vrouwelijk bewoog.”

Clarke deed zich daarom vaak extra mannelijk voor, ook tijdens het dansen. “Ik was technisch heel goed, dus ik kon me heel mannelijk gedragen. Maar als ik als jongen danste, had ik een soort schild om me heen. Een pak dat ik aantrok, waardoor ik heel zelfverzekerd leek. Maar dat was ik niet; het was een soort persona die ik op de een of andere manier heb ontwikkeld. Dat pak heb ik uitgetrokken en eronder zat een kwetsbaar, bang meisje. Maar het moest; ik ben nu eerlijker naar mezelf, en ik heb een betere connectie met mijn lichaam. Dat hoop ik tenminste. Het was een lang en pijnlijk proces, maar ik denk dat ik nu een betere danser ben.”

Beeld Rahi Rezvani

Ze kreeg veel steun van artistiek directeur Emily Molnar, maar haar positie binnen het gezelschap veranderde toen Clarke in transitie ging. “Ik ben altijd trans geweest, maar ik heb geleefd als een jongen en de wereld heeft me ook zo gezien. In het begin van mijn transitie presenteerde ik me als vrouw, maar was ik het nog niet, dus mijn collega’s moesten enorm hun best doen om mij als vrouw te zien. Ik denk dat dat niet altijd makkelijk was. Ik denk dat er ook collega’s beducht waren om met mij te werken, omdat ze niks fout wilden doen en niks verkeerds wilden zeggen.” Met een lach: “Maar nu ben ik op een punt aanbeland waarop ik alles wel zo’n beetje heb gehoord; er is nog weinig wat me echt kan raken, want ik weet wie ik ben.”

Gelift door een man

In I contain multitudes zitten geen typische mannen- en vrouwenrollen, en toch wordt bij de verdeling van de rollen naar het geslacht gekeken. “Als trans persoon was ik me daar altijd al van bewust. Gender is nu eenmaal een gegeven in de danswereld. Ook bij NDT, dat gelukkig geen klassiek dansgezelschap is – anders had ik mijn danscarrière verder kunnen vergeten. Gender speelt bijvoorbeeld een rol bij partnering, niet alleen door je fysiek, maar ook door diep ingeslepen ideeën over hoe we met elkaar om moeten gaan. Het is altijd daar. Dat is soms moeilijk; ik zou het heerlijk vinden om een keer bevestigd te worden in mijn gender en gelift te worden door een man – ja, ik weet het, dat is een cliché – maar het kan niet, want ik ben nu eenmaal lang en iemand die kleiner is dan ik kan mij niet optillen. Maar ik heb me erbij neergelegd. Er zijn meer manieren om je vrouw te voelen.”

Het proces is mooi en moeilijk tegelijk, zegt Clarke. “Het is vaak lastig om voor een spiegel te staan dansen, en soms is het ook leuk. Soms lukt het me om mezelf zonder oordeel te bezien en kijk ik alleen hoe ik iets doe. Ik voel me gelukkiger, maar als ik heel eerlijk ben, is het nog steeds moeilijk voor me om in de spiegel te kijken. Ik heb een manier moeten vinden om daarmee om te gaan. Tegelijkertijd ben ik ook trots. Mijn transitie is nog bezig; elke keer als ik kijk, zie ik iets anders.” Met een lachje: “Mijn psychiater zegt dat ik wat minder streng voor mezelf moet zijn, maar ik voel het nu eenmaal zo.”

Twee jaar geleden, na haar eerste seizoen bij NDT1, is Clarke van Den Haag naar Amsterdam-Noord verhuisd. “Ik werd in Den Haag vaak lastiggevallen op straat; ik werd nagekeken of gevolgd als ik naar mijn werk wandelde. Dat wilde ik niet meer; ik wilde een beter leven voor mezelf en daarom ben ik naar Amsterdam verhuisd.”

Beeld Rahi Rezvani

“De mensen met wie ik omging buiten NDT woonden bijna allemaal in Amsterdam. Er is hier een levendige queer scene, en dat is een gemeenschap waarin ik me veilig voel. Maar op straat is het niet anders dan in Den Haag. Nog steeds niet; ik hoor veel en zie veel verhalen op sociale media over transfobische aanvallen in Amsterdam. Gisteren zag ik nog een Instagrampost van een vriend van een vriend die op straat in haar gezicht is gestompt. Het is heel treurig dat zoiets gebeurt in Amsterdam, dat zich erop voorstaat dat het zo’n open en progressieve stad is.”

Fel: “Mij is zoiets nog niet overkomen, en de kans wordt ook steeds kleiner, want ik verschijn iedere dag iets meer als een cisvrouw aan de hele wereld. Maar ik had me juist veilig moeten voelen toen dat nog níet zo was. Daarom is het zo belangrijk dat trans personen toegang krijgen tot hormoonkuren en andere adequate gezondheidszorg. Want het gaat écht om leven en dood.”

Op de barricades

Ze is er dan niet voor aangenomen, Clarke ziet het als haar taak de (dans)wereld te veranderen, om de vastgeroeste ideeën over mannen- en vrouwenrollen te deconstrueren. “Ja, ik voel een enorme verantwoordelijkheid. Ik maak nu eenmaal deel uit van NDT, dat een enorme reputatie heeft in de danswereld. Soms zou ik willen dat het niet nodig is, maar ik moét mijn verhaal delen, want de wereld moet weten dat een trans danser ook succesvol en gelukkig kan zijn. Ik hoop dat mijn verhaal anderen kan helpen, want dan help ik mezelf ook. Dan kan ik weer gewoon dansen en hoef ik niet meer op de barricades. Nee, zover zijn we nog niet, maar we komen er wel.” Weer die lach: “En anders word ik heel boos.”

Afgelopen najaar werd Clarke onderscheiden met de Piket Kunstprijs, bedoeld voor jonge, veelbelovende kunstenaars. De jury prees Clarke niet alleen als een opmerkelijke danser met een enorm charisma en een geheel eigen wijze van bewegen, maar wilde ook haar transitie eren en haar zoektocht vieren: ‘Ze heeft ervoor gekozen de transitie en haar werk samen te laten gaan en het proces te incorporeren in haar kunstenaarschap, waarmee een heel bijzondere artistieke situatie ontstaat.’ Met het prijzengeld à 8000 euro kon ze haar gezichtsoperatie afbetalen.

“In die periode vocht ik nog volop met mijn demonen. Ik probeerde sterk te zijn, maar het was zwaar. En toen kreeg ik die prijs. Dat was een enorme erkenning van mijn werk en van mijzelf. Het was een bevestiging dat ik iets voorstelde; ik werd ook gezien buiten dit gebouw – dat wist ik helemaal niet.” Stralend: “Het voelde alsof ik een Oscar won. Dat draag ik iedere dag met me mee.”

I contain multitudes gaat donderdag 11 mei als onderdeel van Raw are the Roots in première in Amare in Den Haag en is van vrijdag 19 tot en met zondag 21 mei te zien in ITA.