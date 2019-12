Nazaten van tot slaaf gemaakten reizen naar Suriname

Afgeven op reisprogramma’s van de NPO is nogal bon ton, maar in plaats van zeuren over waar je belastingcenten naartoe gaan, kun je natuurlijk ook gewoon de televisie aanzetten om te kijken wat ze ervan gebakken hebben. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!

Zo keek Lips de afgelopen weken naar het schitterende drieluik Geboeid, mogelijk gemaakt door de EO. Hierin reizen vier nazaten van tot slaaf gemaakten – het politiek correcte jargon kreeg Lips er gratis bijgeleverd – naar Su­riname, op zoek naar hun roots. Met name de eerste twee afleveringen maakten indruk: de rondleiding door Paramaribo, waar de pijnlijke geschiedenis van de slavernij op zo veel plekken zichtbaar is, het brandijzer waarmee de slavenhouders hun bezit brandmerkten, de tranen van de twee mannen en vrouwen toen zij voet zetten op de voormalige plantages waar hun voorouders werden uitgebuit.

Ongemakkelijk was de ontmoeting met de witte man die tegenwoordig de grond van de voormalige plantage in bezit heeft. Die zei, tamelijk onhandig, dat hij die aankoop vooral als een economische investering zag. Dit tot zichtbare irritatie van initiatiefnemer van de reis Dwight van van de Vijver, wiens naam hem er dagelijks aan herinnert dat zijn voorouders het bezit waren van een ander.

In de laatste aflevering werd hij op het verkeerde been gezet. Zijn voorvader, die zich had vrijgemaakt, had daarna zelf ook vijf slaven gekocht, bleek uit onderzoek. “Ik wil sorry zeggen maar ik weet niet tegen wie,” zei hij ­verbouwereerd. Maar al snel bleek dat de vijf waren vrijgelaten, tot opluchting van Van van de Vijver.

De catharsis kwam in de slotscène, waarin hij een nazaat van de plantage-eigenaar ontmoette, die praktisch naast hem bleek te wonen. Ze schaamde zich een beetje, zei ze bij een kop thee. Van van de Vijver was opgelucht. “Dit voelt toch als erkenning. Zij heeft een gevoel en ik heb een gevoel.”

Reageren? hanlips@parool.nl