Nawi kreeg een ziekenhuiskamer vol dieren: hoe Make-A-Wish de wens van ernstig zieke kinderen laat uitkomen

Make-A-Wish vervult wensen van ernstig zieke kinderen. Op 27 maart staan alle wenskinderen en hun familie centraal tijdens de Kids Night in theater DeLaMar. ‘Ik was blij voor Nawi dat hij dit nog mee mocht maken.’

Ze heeft haar tas met boeken meegenomen naar het onderzoek in het AMC, zodat ze gauw weer terug kan naar school. Aan het ergste heeft Rana Aghattass, net 16 jaar, geen moment gedacht. “Ik had veel pijnklachten, dat wel. Op de een of andere manier accepteerde ik die. Ik liet niks merken en ging niet naar de huisarts. Totdat ik zoveel pijn kreeg dat mijn moeder zag dat het niet goed ging en erop aandrong dat ik naar de dokter ging. Nooit is bij me opgekomen dat het kanker zou kunnen zijn. Maar toen na het onderzoek drie dokters voor me kwamen zitten, voelde ik dat het niet goed was.”

Rana blijkt lymfeklierkanker te hebben. Ze is een van de 1500 kinderen die jaarlijks te horen krijgen dat ze een ernstige of levensbedreigende ziekte hebben. Haar leven staat in één klap op zijn kop. Ze kan haar schooltas voorlopig wegleggen, want ze die dag wordt meteen opgenomen in het ziekenhuis. Daar zal Rana vier weken blijven voor behandelingen.

“Het was heel heftig. Ik vond het vooral moeilijk dat ik stilstond, terwijl alles om me heen gewoon doorging. Daardoor voelde ik me heel alleen. Toen ik mijn haar kwijtraakte door de chemokuur, was ik daar echt kapot van. Ik koos ervoor me terug te trekken en wilde liever niet dat vriendinnen langskwamen. Ik wilde niet dat ze mij zo zagen en dacht dat ze me toch niet zouden begrijpen. Mijn moeder stond het dichtst bij mij. Zij snapte precies wat ik voelde of nodig had zonder dat ik iets hoefde uit te leggen,” vertelt Rana.

Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis krijgt ze bezoek van een vrijwilligster van stichting Make-A-Wish Nederland. Make-A-Wish vervult door middel van een zogeheten Wish Journey de liefste wens van jonge patiënten van 3 tot 18 jaar. Zij ervaren op deze manier weer wat veerkracht, hoop en vertrouwen in hun leven. Kinderen uit vijftig landen over de hele wereld zagen hun liefste wens al in vervulling gaan via Make-A-Wish.

Rana Aghattass mocht toen ze ziek was samen met professionals haar eigen haarlijn bedenken. ‘Ik hoop die ooit écht in de markt te zetten en mijn eigen bedrijf te beginnen.’ Beeld Mariet Dingemans

Limousine

Rana besluit dat ze graag iets wil wat ze over twintig jaar ook nog leuk zal vinden. Zo ontstaat het idee om een eigen haarlijn met shampoo en conditioner te ontwerpen. “Op 28 februari organiseerde Make-A-Wish een geweldige wensvervulling voor mij, mijn beste vriendin en drie nichten. Mijn moeder zat helaas in Marokko en kon niet mee.”

Rana wordt opgehaald met een limousine en mag bij het kappersmerk Ivy Hair Care samen met professionals haar eigen haarlijn bedenken. “Het was een geweldige dag. Na afloop aten we met z’n allen sushi. Ik kreeg uitdeelpakketten met mijn haarproducten mee om aan familie en vrienden te geven.”

Trots toont Rana haar shampoo met daarop haar zelfontworpen merknaam en logo: BY RANA. “Hij maakt het haar sterker en geeft het een mooie glans en boost. Ook voor beschadigd of verbrand haar is hij goed te gebruiken. Omdat ik zelf mijn haar verloor door de chemo, vind ik dat belangrijk. Ik hoop deze haarlijn ooit écht in de markt te zetten en mijn eigen bedrijf te beginnen.”

Rana gaat sinds september weer naar school. Ze is druk met haar examenjaar vmbo en ondergaat, op de controles na, geen behandelingen meer. “Het gaat goed met me. Ik heb geen pijn meer. De eerste tijd heb ik wel moeten wennen aan een normaal leven. In het ziekenhuis waren ze zo lief voor me. Ik voelde me er veilig en geborgen. Op school begon het echte leven weer en dat is harder. Ik heb het nooit eerder hardop gezegd, maar ik schaam me dat ik ziek ben geweest. Als andere leerlingen die ik niet ken, schelden met kanker, willen mijn vriendinnen daar soms iets van zeggen. Maar ik zeg niks. Ze hoeven het niet te weten. Ik wil niet iemand zijn die kanker had. Ik ben gewoon Rana.”

Grote kracht

Gewoon Nawi; dat is wat de 15-jarige Nawi Singh ook graag wilde zijn. Een rustige jongen die in Amsterdam naar school gaat, appt en gamet met zijn vrienden, die ernaar verlangt zijn rijbewijs te halen, gek is op dieren en dierenarts wil worden. Maar als Nawi in de zomer van 2022 op zijn knie valt en dat onbeschrijfelijk veel pijn doet, is zijn leven niet gewoon meer. Na de scan, als Nawi al met zijn vader en zus op de parkeerplaats van het ziekenhuis staat, roepen de artsen hem meteen terug. Het is heel ernstig. Nawi heeft botkanker.

“We schrokken enorm, maar Nawi was ondanks dat vreselijke nieuws positief. ‘Oké, we gaan vechten,’ zei hij. Zo is hij voortdurend geweest tijdens zijn ziekte. Met de grote kracht die hij in zich had, gaf hij ons ook kracht,” vertelt zijn zus Simran Singh (23).

Negen jaar eerder hebben Nawi en Simran al een flinke klap te verduren gehad, toen hun moeder plotseling overleed, zonder dat zij afscheid van haar konden nemen. Simran is sindsdien als een tweede moeder voor haar broertje. “Toen ik hoorde hoe ziek hij was, heb ik meteen mijn leven opzij gezet om hem volledige aandacht te geven.”

Nawi ligt acht maanden in het ziekenhuis en steeds is Simran bij hem. Ze slaapt zelfs bij hem en helpt hem in slaap te komen. “Ik aaide dan over zijn hand, zoals ik vroeger deed en dan zakte hij weg.”

Als de pedagogisch medewerker van het ziekenhuis Simran attendeert op Make-A-Wish, wil ze daarmee graag iets voor haar broer doen. “Nawi was dol op dieren en daar had ook zijn wens mee te maken. Hij zou met zijn vrienden in een limousine naar een dierenasiel gaan. Maar toen hij steeds zieker werd, zijn bed niet meer uitkwam en aan de beademing lag, moest de wens binnen 24 uur plaatsvinden. Dat is de vrijwilligers van Make-A-Wish gelukt. Nawi kreeg een kamer vol dieren: twee slangen, een cavia, twee reptielen, een papegaai en een kip. Ik was verbaasd over hoeveel energie hij had. Hoe ziek hij ook was, hij zat ineens rechtop. Zijn morfinepomp stond aan, maar hij drukte niet op het knopje. Het was alsof hij er fitter uitzag en vooral heel blij.”

Ook zijn drie beste vrienden zijn erbij. Yoel Klaver (17) herinnert zich dat nog goed: ”Het was heel indrukwekkend om te zien hoe Nawi omging met de dieren. Ik was blij voor hem dat hij dit nog mee mocht maken. Je kon zien hoe blij en rustig hij was. Hij was een lieve vriend met wie ik goed kon praten.”

Simran: “Nawi vroeg mijn vader die dag toestemming om champagne te drinken, want hij was nog geen 18. We ontkurkten de fles en proostten. Het was ons laatste glas.”

Boom geplant

Twee dagen later overlijdt Nawi. Simran is erbij en houdt zijn hand vast. “Hij heeft me gezegd hoe dankbaar hij was voor die ervaring, de vervulling van zijn wens. Daar haal ik kracht uit. Het was mooi om op deze manier afscheid te kunnen nemen, juist omdat we dat bij onze moeder niet konden.”

Op het plein van The British School of Amsterdam is speciaal voor Nawi een boom geplant. Daarnaast staat een bankje ter nagedachtenis van hem. Simran gaat er regelmatig heen. “Iedere dag ben ik met hem bezig, van opstaan tot slapen. Als ik eet, proef, zie, denk ik aan hem. Het is alsof hij met me mee leeft.”

Ze werkte mee aan een van de drie minidocumentaires die op 27 maart in première gaan tijdens de Make-A-Wish Kids Night in DeLaMar. Tijdens deze avond staan de wenskinderen en hun families centraal. Wenskinderen treden op en ouders delen hun aangrijpende en inspirerende verhalen.

“Ik hoop dat Nawi’s verhaal andere mensen kracht geeft en dat ik ze kan inspireren met zijn positieve kijk op het leven. Ik wil laten zien dat je ook op een mooie manier van afscheid kunt nemen. Zelf zei hij: ‘Waarom maken we er geen feest van?’ Dat hebben we gedaan.”