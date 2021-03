Nationale Complimentendag: ‘Een compliment geven is iemand iets gunnen’

Beeld shutterstock

U richtte in 1998 de eerste Nederlandse datingsite op. Dan weet u nu vast hoe je het beste digitaal een complimentje maakt.

“Dat werkt niet anders dan live. Het gaat om jouw gebaar naar een ander toe. Een compliment geven is iemand iets gunnen. Of diegene meteen ontvangt wat jij stuurt of het later in zijn mail leest, dat maakt eigenlijk niet uit. Als het een goed compliment is tenminste.”

Wat is dan een góed compliment?

“Een goed compliment is oprecht. Je kunt het beste benoemen wat je opvalt aan iemand, geen aannames doen en ook iets van jezelf prijsgeven. ‘Goh wat zit je haar leuk’ is mooi, maar het wordt krachtiger als je iets van jezelf blootgeeft. ‘Wat fijn dat je me hebt uitgenodigd, want ik vlieg inmiddels thuis wel tegen de muren op’ zal bijvoorbeeld meer impact hebben.”

Hoe komt het dat een compliment zo’n kracht heeft?

“Omdat je laat blijken dat je iemand ziet en waardeert. Door uit te spreken hoe de ander een positief effect op je heeft, maak je dingen tastbaar die anders tussen de regels door gelezen moeten worden. De singles die ik coach, leer ik daarom ook om goede complimenten – dus niet ‘wat een leuk profiel heb je’ – in te zetten bij een eerste contact. Dat maakt je contactverzoek aantrekkelijker.”

Wanneer had een compliment voor het laatst impact op uw dag?

“Vorige week vertelde ik tijdens een coachingsessie iets over mijn eigen leven, wat ik bijna nooit doe. Toen zei iemand in die groep: ‘Ik weet even niet wat ik moet zeggen, omdat je het zo mooi persoonlijk hebt gemaakt.’ Dat was fijn.”