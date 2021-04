Natasja Gibbs: ‘Ik vind het pijnlijk hoe comateus de stad nu is’

Natasja Gibbs: ‘Er was ooit een man die op enorme blokhakken in een string door de Kalverstraat paradeerde; ik mis hem.’ Beeld Nosh Neneh

Restaurant

“Plato Loco in de Frederik Hendrikbuurt. Daar voel ik me weer even op de eilanden met een cocktail, Johnnycake met kip, en een portie bakbanaan met bruine suiker zoals mijn moeder die altijd maakt.”

Mijn buurt

“Dat houd ik graag op een gemoedelijke buurt in West. Ik word net als vele anderen in mijn vak getreiterd door extreemrechtse groepen als Vizier op Links, die delen mijn gegevens online, daarom wil ik niet precies vermelden waar ik woon. Het is dieptriest dit soort keuzes te moeten maken.”

Uitgaan

“De Reguliersdwarsstraat. Alleen al als ik erlangs fiets, krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Daar heb ik het uitgaan geleerd. Je kon er even je zorgen bij de deur laten en je mooie kwetsbare gekke zelf zijn.”

Ergste horeca-ervaring

“Ik had als student ooit een sollicitatie­gesprek voor een horecabaantje op het Leidseplein. Doodzenuwachtig zat ik met de eigenaar van die tent aan een leestafel, waar toevallig ook Ruud Gullit zat met een krantje. De eigenaar zei tegen mij: ‘Praat nog wat meer zodat ik hoor hoe je Nederlands is.’ Ik kon wel door de grond zakken. Ik bén Nederlands. Waarop Gullit opkeek en ietwat ongeduldig zei: ‘Krijgt ze die baan nou of niet?’ Die kreeg ik. Niet dat dat mij nog wat boeide, want de lol was er wel een beetje vanaf, maar wel had ik die middag een belangrijke les geleerd: weet wat je waard bent en laat nooit met je sollen.”

Favoriete Amsterdammer

“De extravagante Amsterdammer. Zo was er ooit een man die op enorme blokhakken in een string door de Kalverstraat paradeerde. Ik mis hem.”

Mooiste plek

“Als het weer kan: het 360 gradenuitzicht over heel Amsterdam vanuit restaurant Blue in het topje van de Kalvertoren.”

Het beeld van Atlas boven op het Paleis op de Dam. Beeld Nosh Neneh

Standbeeld

“Ik vind het beeld van Atlas boven op het Paleis op de Dam indrukwekkend. Dat komt door Wiplala van Annie M.G Schmidt. Atlas draagt de wereld op zijn schouders, maar in de avonturen van Wiplala is er een moment waarop hij Atlas tot leven tinkelt en die laat vervolgens vermoeid de wereldbol van zijn schouders glijden. Nog steeds als ik erlangs kom, kijk ik naar boven om te checken of Atlas de wereldbol nog draagt.”

Fijnste plek om te spelen

“De Dance Dance Revolution Room van de TonTon Club; een dansmachine met oplichtende vlakken voor de choreografie, je scoort punten met hoe snel je bent. Ik ben er erg slecht in voor iemand die er zo van geniet.”

Mis het meest

“Ik mis alles. Hoe comateus de stad nu is, dat vind ik pijnlijk.”

Wil altijd nog...

“Naar het Concertgebouw. Ik zat vaak vanaf het veld aan de overkant naar de mensen te kijken die naar buiten kwamen. Ze keken altijd gelukkig. Ook was ik er toen burgemeester Eberhard van der Laan daar lag opgebaard. Ik durfde niet naar binnen omdat ik niet wilde dat dat mijn eerste herinnering zou zijn aan het Concertgebouw. Voor het eerst zag ik droevige mensen naar buiten komen.”

Mooi van lelijkheid

“De De Lairessestraat in Zuid. Een mooie, maar treurige, lugubere en levenloze straat.”

Melanin Beauty Cosmetics op het Centraal Station. Beeld Nosh Neneh

Geheim adresje

“De krullenwinkel Melanin Beauty Cosmetics op het Centraal Station. Vaak zijn haarproducten voor krullen weggestopt, maar hier worden ze mooi uitgestald, in een roze decor om van te watertanden.”

Beste plek om te ontspannen

“Op de massagetafel. Het liefst met zo’n deep tissue Thaise massage. Bij Nara Wellness op de Kinkerstraat nemen ze je ook in een soort houdgreep en trekken ze heel je lijf recht. Ultiem ontspannen.”

Mooiste herinnering

“De meest recente en indrukwekkendste is de Black Lives Matterdemonstratie op de Dam. Jong, oud, zwart, wit, bruin – alles en iedereen solidair tegen racisme en haat. Mijn hart vult zich met liefde voor mijn stad als ik daaraan terugdenk; dat is het Amsterdam waar ik van hou.”

Haringkar Kees Tol op de Overtoomse Sluis. Beeld Nosh Neneh

Lekkerste broodje

“Broodje haring met zuur zonder ui van haringkar Kees Tol op de Overtoomse Sluis. Kees Tol zelf is gestopt, nu staat er een andere Volendammer. Bijna elke vrijdag haal ik er eentje. IJskoud colaatje ernaast en mijn dag kan niet meer stuk.”