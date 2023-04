Natasha en Erwin vonden hun droomhuis op de vrijmarkt: ‘Op het raam hing een vel papier: dit huis is óók te koop’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Deze week: Na lang zoeken troffen Natasha en Erwin hun huis – op de vrijmarkt.

Natasha Tomezzoli (31) en haar vriend Erwin van der Poel (32) hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie. Ze wonen allebei nog bij hun ouders in Amsterdam als ze besluiten om te gaan samenwonen. Via de opa van de beste vriendin van Natasha kunnen ze een etage van 45 m2 huren in een authentiek pand in de Schimmelstraat in Oud-West. “Ik ben geboren en getogen in West en voelde me helemaal thuis in de Ten Katebuurt. Maar toen ik zwanger werd, wisten we dat de etage, met één slaapkamer, snel te klein zou zijn.”

Het stel gaat op zoek naar een koop­woning. Natasha: “Onze eerste bezich­tiging was in Gein, waar Erwin is opgegroeid. We zagen onszelf al helemaal wonen in dat huis met een tuintje. De vraagprijs was 350.000 euro en dat was ook precies wat we boden. Dit bleek niet heel realistisch en we werden overboden.”

Koningsdag

In totaal bekijken ze een tiental woningen, maar niet een komt voor hun gevoel in de buurt van het eerste huis. “We stelden onze wensen intussen steeds meer bij. Een eengezinswoning met een tuin was op een gegeven moment geen harde eis meer; we boden op een appartement met een balkon in Reigersbos, maar ook daar maakten we geen kans,” vertelt Erwin. “Vaak werden we niet eens uitgenodigd voor een bezichtiging, het was demotiverend.”

Ze besluiten het zoeken tijdelijk te staken en zich te concentreren op de aankomende bevalling. Een kleine maand voor Natasha is uitgerekend, vieren ze Koningsdag in Gein, samen met Erwins familie. “Een stel verkocht er spulletjes op het grasveld voor hun huis. Op het raam hing een vel papier met daarop de tekst: ‘Dit huis is óók te koop.’”

Binding met de buurt

Erwin knoopt een praatje aan met de bewoners. Het huis blijkt nog niet op ­Funda te staan. Meerdere mensen hebben die dag al een bod gedaan, sommigen zijn zelfs bereid om het handje contantje te regelen. Maar de bewoners willen iedereen een gelijke kans geven door de woning via de makelaar aan te bieden.

Ze melden zich aan voor de bezichtiging en drie weken na de geboorte van zoontje Frenkie kunnen ze de eengezinswoning bekijken. Natasha: “Het voelde meteen goed. De vraagprijs was 395.000 euro; we brachten een bod uit van 430.113, zo hoopten we net iets uit te steken boven het bod van het enige andere stel dat bood.”

Omdat ze weten dat de verkopers graag willen dat hun huis gaat naar mensen die binding hebben met de buurt, voegen ze een persoonlijke mail toe aan hun bod. “Daarin legden we uit waarom we graag in Gein wilden wonen. Erwin is er geboren en getogen en werkt er om de hoek als docent op middelbare school OSB, waar hij zelf ook ooit leerling en stagiair was. Er woont veel familie in de wijk en het is een groene buurt met veel ruimte voor Frenkie om fijn te kunnen opgroeien.”

Erwins zus schrijft ook een brief, die ze bij de verkopers in de brievenbus doet. Of het aan hun persoonlijke motivatie heeft gelegen of aan het bod weten ze niet, maar in juni horen ze dat de woning van hen is. Erwin: “Afgelopen januari werd het huis pas opgeleverd, wat wel fijn was, daardoor konden we ons eerst richten op het kersverse ouderschap.”

Voor Natasha was de stap naar een ­eengezinswoning op een woonerf wel spannend: “Ik ben opgegroeid in de Witte de Withstraat, met mensen boven en naast ons, en was gewend aan de levendigheid van West. We deden onze boodschappen op de Ten Katemarkt en gingen naar koffietentjes in de buurt. In Gein is het heel rustig en we moeten de metro pakken om ergens koffie te drinken of naar de markt te gaan. Maar dat zijn natuurlijk luxeproblemen die niet opwegen tegen de ruimte en het gemak. In de Schimmelstraat was de deur uitgaan een enorme onderneming, met de kinderwagen die in twee delen vanaf tweehoog de smalle trap moest worden afgetild. Nu stappen we zo met Frenkie naar buiten.”

Wie Natasha Tomezzoli (31), psychosomatisch oefen­therapeut en Erwin van der Poel (32), docent zorg en welzijn, Frenkie Bruno (10 maanden) en kat Moos. Huren een eengezinswoning van 100 m2 in Zuid-Oost, voor 1200 euro per maand.

Verhuisgeschiedenis Natasha

1992-2017 Witte de Withstraat Erwin

1991-2017 Helena Kuipers-Rietberghof Samen

2017-2023 Schimmelstraat

januari 2023-heden Cornelis Aarnoutsstraat