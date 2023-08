Nada (32) is eigenaar van een wijnbar, maar toch thuisloos: ‘Ik leef al jaren uit een rugzak’

Nada Benic. Beeld Jakob van Vliet

De schatting is dat er op dit moment in Amsterdam zo’n tienduizend mensen dak- en thuisloos zijn. De Kroatische Nada Benic maakt al drie jaar deel uit van de groep thuislozen. Samen met haar compagnon runt ze natuurwijnbar Fabus in Oud-West, maar met het salaris dat ze zichzelf kan uitkeren lukt het niet om een appartement te huren. “Verhuurders eisen meestal dat je drie keer het maandbedrag van de huur verdient. Ik kan maximaal duizend euro per maand betalen, daarmee kom ik er niet tussen in de vrije sector. Bij dat bedrag zou ik nauwelijks geld overhouden voor iets anders, maar dat is niet erg; een plek vinden waar ik wat langer dan een paar weken kan wonen, is mijn grootste prioriteit.”

In de afgelopen drie jaar trok Nada langs meerdere adressen. “Mijn persoonlijke spullen staan opgeslagen op een plank en in de kruipruimte van Fabus; ik leef al jaren uit een rugzak. Ik neem alleen de puur noodzakelijke dingen mee naar een nieuw huis, zoals een tandenborstel, mijn laptop en wat kleding, zodat ik ook makkelijk weer kan vertrekken.”

Via Facebookgroepen reageert ze per dag op zo’n vijftien kamers en woningen. “Het is een tijdrovende bezigheid, een soort sollicitatieprocedure. Je moet laten weten dat je interesse hebt en iets over jezelf vertellen. Ik reageer op alles wat ik kan betalen, zelfs op een kamer van 5 vierkante meter voor 1000 euro. Helaas is er tot nu toe nog niets uitgekomen. Nu pas ik vooral op huizen van mensen die op reis zijn, inmiddels ben ik een ervaren dierenoppas. Ik prijs me gelukkig dat ik hier zoveel lieve mensen heb leren kennen die me keer op keer willen helpen aan een tijdelijke plek om te verblijven, op een bank of in een logeerkamer. Toch voel ik me al snel te veel; het is niet goed voor vriendschappen om té lang ergens te logeren. Ik probeer daarom nooit te lang op één adres te blijven.”

Hoewel ze de moed erin houdt, kreeg Nada twee jaar terug wel last van angsten en depressieve gevoelens. “Ik werk zes dagen per week in onze bar, die we openden vlak voor de eerste lockdown werd afgekondigd. In therapie ontdekte ik dat het gebrek aan een vaste woonplaats bijdroeg aan hoe ik me voelde. Door de dagelijkse zoektocht naar een huis staat mijn overlevingsmodus voortdurend aan, het is een heel onrustig bestaan. Naast mijn werk heb ik weinig ruimte voor andere dingen dan de zoektocht naar een huis. Gelukkig heeft de therapie me wel geholpen en kan ik er inmiddels wel mee omgaan.”

Er zit ook een positieve kant aan haar nomadenbestaan, zegt ze. “Doordat ik op zoveel plekken heb gewoond, heb ik Amsterdam goed leren kennen. Ik voel me hier thuis, mensen zijn hier open-minded, er is veel vrijheid, de stad inspireert me. Ik wil hier ook absoluut niet weg, ook al trekt de voortdurende zoektocht naar een huis wel een zware wissel.”

Onlangs moest Nada een kamer in onderhuur in De Baarsjes alweer na een paar maanden verlaten. “Ik logeer nu tijdelijk in het schuurtje in de tuin van mijn compagnon, daar slaap ik op een matras op de grond. Het is niet ideaal, maar ik ben heel dankbaar dat ik weer een plekje heb om te slapen. Binnenkort ga ik drie weken naar familie in Kroatië, daarna kan ik weer twee weken op de katten van kennissen passen en verder heb ik nog geen idee waar ik kan verblijven dit najaar.”

Sinds kort is Nada geregistreerd als inwoner van Amsterdam, op het adres van haar compagnon. “Al die tijd had ik een postadres, omdat ik nergens permanent woonde, maar ik begon me steeds meer als een soort geest te voelen. De registratie heeft dat veranderd. Het is alsof ik nu iets meer vaste grond onder mijn voeten heb. Ik blijf optimistisch, ik ga ervan uit dat ik op een dag iets ga vinden. Ik ben heel flexibel, met huisgenoten of alleen, in Noord of West, dat maakt me niet uit, zolang ik hier maar een plekje heb waar ik me kan me settelen.”

