Nachtmerries en maden: dit gebeurt er als je buur weken dood in huis ligt

Jeanette van de Bergh woonde naast de vrouw in Noord die bijna drie weken dood in haar huis lag. Beeld Lin Woldendorp

Een schrijnend voorbeeld van sterven in ­eenzaamheid ­deze zomer. In de Banne Noord liep ­Jeannette van den Bergh (65) al een paar weken rond met vragen over de herkomst stankoverlast. De tuin van de buurvrouw was verwilderd en vies, waardoor ratten regelmatig voorbij schoten, maar zelfs na de ingreep van tuinmannen bleef de stank in en om het huis hangen.

Van den Bergh maakte meerdere keren melding bij ­woningcorporatie Rochdale en uiteindelijk werd haar buurvrouw dood thuis aangetroffen. Zonder dat iemand het had opgemerkt had ze bijna drie weken dood in haar huis aan de Noorderbreedte gelegen. Naast haar lagen haar twee Turkse angorakatten, een bruine en een grijze, omgekomen door de honger.

­“Nadat haar man was overleden, trok ze zich terug,” zegt Van den Bergh. “Ik zag haar soms lopen, maar we groetten elkaar nooit. Volgens mij keek nooit iemand naar haar om. Ik vind het heel erg dat ze daar zo lang heeft gelegen.”

Toen Van den Bergh eindelijk antwoord kreeg op de vraag wat de oorzaak van de stank was, belandde ze vrijwel ­direct in een groezelige situatie. Doordat de buurvrouw zo lang dood in huis had gelegen, hadden maden en vliegen een weg gevonden door de kieren van beide woningen. Van onder het laminaat kropen de maden naar boven. De lijkvliegen zaten tot vorige week nog op de ­muren in haar slaapkamer.

De bewoonster van het huis met uitzicht op de Ring kon de stank en het ongedierte niet langer aan en vond onderdak bij buurtbewoner Mike Theunissen (75). Hij ging met een gezichtsmasker op meteen aan de slag; hij verwijderde plinten en laminaat, en stofzuigde twee dagen lang om de maden te verwijderen.

Inmiddels woont Van den Bergh, die zicht voortbeweegt in een rolstoel en hartklachten heeft, al vijf weken bij Theunissen. De dagen slijt ze in de fauteuil van de bovenwoning. Ze wil niet terug tot woningcorporatie Rochdale het huis naast haar heeft gereinigd. Van de verzekering krijgt ze nieuw laminaat.

Zwaar vervuild

Rochdale heeft beloofd beide woningen volledig schoon te maken als de recherche het onderzoek heeft afgerond. Rochdale is gebonden aan de regels van de politie.

Van den Bergh is boos op de corporatie, omdat ze haar woning niet in kan. Haar gezondheid verslechtert met de dag. “Ik ben door deze situatie echt helemaal op. Ik heb kalmeringsmiddelen om rustig te blijven. Ik slaap niet en heb nachtmerries over de maden en lijkvliegen.”

In de veertigduizend woningen van Rochdale komen zulke schrijnende gevallen helaas met enige regelmaat voor, meldt de corporatie. In een deel van die huizen wonen mensen die weinig buitenkomen en amper contact hebben met anderen.

Ook schoonmaakbedrijf Frisse Kater treft deze sterf­gevallen vaker aan. “We krijgen uit heel Nederland een paar meldingen per week,” zegt eigenaar Tugrul Cirakoglu. “Door mijn werk realiseer ik me pas dat eenzaamheid een veel groter probleem is dan we denken. En dan zie ik alleen nog maar het topje van de ijsberg.”

De Amsterdammer Cirakoglu had aanvankelijk een heel ander beeld van eenzame mensen. “Ik dacht dat ze in een verzorgingshuis naar een tv zaten te staren zonder dat er bezoek kwam. De echte eenzaamheid is veel akeliger. Ik kom regelmatig in zwaarvervuilde woningen waar junkfood en afhaalmaaltijden nog staan te vergaan. Ook kleding vol urine en ontlasting ligt verspreid door zo’n huis, en je ziet dat het zeker een paar weken niet is aangeraakt.”

“Kijk, sterven in eenzaamheid of ongemerkt overlijden is één ding,” vervolgt Cirakoglu. “Maar godverlaten ontbinden is nog een stap verder. Het doet me ­persoonlijk pijn als ik zo’n woning moet schoonmaken. Mensen zouden beter voor elkaar moeten zorgen.”