Naast wijn proeven, kun je nu eten en shoppen bij Chateau Amsterdam

Tussen de grijze bedrijfspanden op de Johan van Hasseltweg vallen de knalgele muren van Chateau Amsterdam gelijk op. Het is een wijnbar, een winkel en een restaurant ineen.

Zo’n vijf jaar geleden begonnen Remy Harrewijn (40) en Tom Veugen (36) met Chateau Amsterdam. Harrewijn – what’s in a name – is ondernemer en kind van twee vinologen, dus groeide op tussen wijn. Bij hem en Veugen ontstond het idee om zelf wijn te gaan produceren. Een restaurant erbij is altijd een droom geweest, zegt Veugen. “Bij een wijnproeverij blijven mensen misschien een uur, hooguit twee, en het leuke vind ik om een plek te creëren waar mensen langer samenkomen voor een goed gesprek.”

Op de menukaart staan op Italië geïnspireerde gerechten: van ravioli met aardappel, munt, pecorino en tomaten (€16/€19) tot aan rauwe makreel met kaviaar, limoen en selderij (€15,50), en natuurlijk alle wijnen van Chateau Amsterdam. De wijnen zijn ook te koop in de winkel van het restaurant, met bijpassende producten, zoals een wijnglas of een boek, maar ook met een muziekbox.

De hele vriendenkring heeft geholpen om de zaak op te knappen. “Toen we het pand bezichtigden, dacht ik: jee, wat lelijk,” zegt Veugen. Het was er laag, donker en het stond helemaal vol met koelcellen. “Maar door de grote ruimte open te breken, zag ik de potentie.”

Als je aan tafel zit, zie je links hoe de wijn wordt geproduceerd en kijk je rechts de open keuken in. Centraal staat de bar, waar vanuit taps in de muur de glazen met wijn worden gevuld. Op zonnige dagen kun je op het terras zitten. Overigens vindt Veugen de wc’s met de knalrode muren en metalen ronde wasbakken de mooiste plek van Chateau Amsterdam.

