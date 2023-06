Naast het terras van Café Kosmos zit een speeltuin – perfect voor ouders met kinderen

Beeld Koosje Koolbergen

Verstopt in de Staatsliedenbuurt in West opende deze maand Café Kosmos, een simpel buurtcafé waar elke zes weken de kaart wisselt.

Eigenaren Natascha van Stek (33) en Emiel van Oudheusden (43), doorgewinterde horecawerknemers, partners én ouders van zoontje Mees (4), maken daarmee hun droom waar. Na jaren in loondienst te zijn geweest, onder andere samen bij Café Schinkelhaven, durven ze het na corona toch aan: een eigen zaak.

“Toen we het pand op een horecasite voorbij zagen komen, dacht ik: moeten we dit wel doen nu?” zegt Van Oudheusden.“Het is een moeilijke tijd met inflatie. We hadden meer veiligheid in loondienst. Maar toen ik het pand zag, was ik verliefd. Ik dacht meteen: dit kunnen wij.”

Het hoekpand, met hardhouten gevel en bar, is gelegen buiten de toeristenstroom, midden in een woonwijk en met speeltuin naast het terras – perfect voor ouders met kinderen. Van Oudheusden merkt dat veel vaste gasten van Rooster, de zaak die ervoor in het pand zat, nog steeds langskomen. “Een man die elke dag een krantje komt lezen, deed dat hier al jaren.”

Hoewel toeristen een rijke bron van inkomsten kunnen zijn, focussen de eigenaren zich liever op een vaste garde die terugkomt voor een borrel of hapje eten. Zoals nacho’s met chorizoschuim (€15,50), pasta met gamba’s en groene asperges (€18), IJwit van de tap (€5,75) of noten van Alladins Notenhoek (€4). “Voor buurtgasten is het fijn dat er altijd een van ons in de zaak is. Ook is een van onze werknemers meegekomen van Rooster. Die kent al veel vaste gasten.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.