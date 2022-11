Naar Tirol of Parijs met Tante Nel, Oom Dirk of Tante Sjaan: oud-buschauffeurs van De Harde’s Tours halen herinneringen op tijdens reünie

Het Amsterdamse touringcarbedrijf De Harde’s Tours ging in 1996 failliet, maar de herinneringen bleven levend. Oud-chauffeurs en -medewerkers praten na 26 jaar bij op een reünie in Amsterdam-Noord.

“Die hooggelegen route in Tirol. Prachtig. Kon je zonnen bij min tien graden.”

“Freek van het restaurant nam me mee met rodelen. Hij zat achter me. Ik was 125 kilo in die tijd. Freek wist niet wat hij meemaakte. Zo hard was ie nog nooit gegaan.”

In restaurant De Beren aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord zien Ton van Doorne (76) en Jos Appelman (70) elkaar na bijna dertig jaar terug. In kleurrijke flarden komen de herinneringen boven, worden de beelden scherper en gaan routes, tunnels en knooppunten over tafel. Voor even kruipen ze in gedachten weer achter het stuur van de imposante bus van de Amsterdamse reisorganisatie De Harde’s Tours. De hoge, grote ramen voor zich, het geroezemoes van vijftig passagiers achter zich. Toeristen die hun eindbestemming in de vroege jaren tachtig nog niet met twee muisklikken konden uitpluizen, geen mobieltjes hadden die hun problemen à la minute oplosten en dus hun lot vaak volledig in handen legden van hun chauffeur, tevens reisbegeleider.

Die ontfermde zich in zijn eentje over zijn reisgezelschap, had een flinke smak contant geld op zak om de hotels en excursies van te betalen en moest bij vertraging of pech een telefooncel opzoeken om dit aan het kantoorpersoneel van De Harde’s Tours te melden. Dat het een grote verantwoordelijkheid was, besefte Van Doorne maar al te goed. De nacht voor zijn allereerste rit deed hij geen oog dicht. “Doodzenuwachtig was hij,” herinnert zijn vrouw Tineke (72) zich. “Ton had veel ervaring als vrachtwagenchauffeur, maar het is anders als je ineens vijftig mensen in de bus hebt.”

“We waren vaak zeven of tien dagen op pad met zo’n groep. Dat maakte de band hecht,” zegt Van Doorne. Appelman knikt: “Ook met collega’s. Het was één grote familie.”

Bij de kerk linksaf of rechtsaf?

Voor Willem Buser (58) was dat precies de reden om werk te maken van een reünie. De Harde’s Tours, ooit gevestigd op de hoek van de Kinkerstraat en de Kostverlorenkade, mag dan al bijna dertig jaar ter ziele zijn, de warme herinneringen aan het bedrijf zijn dat niet.

Zo’n dertig oud-medewerkers gingen dan ook enthousiast in op zijn uitnodiging voor een weerzien. “Een hele klus, want lang niet iedereen was via sociale media te traceren. Uiteindelijk is het gelukt,” aldus Buser. Hij zocht de afgelopen decennia vaak het podium op, verscheen als figurant op het witte doek en presenteerde programma’s bij de lokale omroep, maar nooit vergat hij zijn tijd als jonge, beschroomde touringcarchauffeur bij De Harde’s Tours.

Als broekie van twintig reed hij elk weekend naar Parijs. Met dat grote gevaarte dwars door smalle straatjes waar je nu allang niet meer mag komen met een bus. “Ik was zo bleu als wat. Je werd meteen in het diepe gegooid en moest alles zelf uitzoeken. Boeken lezen om erachter te komen wat je over zo’n stad kon vertellen. Aan oudere chauffeurs vroeg ik naar de beste routes, of ik bij die kerk links of rechtsaf moest, waar ik goed kon parkeren. Voor de passagiers was ik haast een sociaal werker. Ik stond ze bij als ze ziek waren of hun hart wilden uitstorten. Ze waren op mij aangewezen en daardoor was het contact intensief.”

De leiders van De Harde’s Tours/ Zijn hoogst ervaren menschen/ Hun service en hun voorlichting/ Laat daarbij niets te wenschen. Het zijn enkele strofes uit het lied De Harde’s Tours, de juiste koers dat het touringcarbedrijf in 1937 in een reisbrochure publiceerde. De familie De Harde richtte het bedrijf een kleine negentig jaar geleden op en organiseerde toen al dagtochten in Nederland en geheel verzorgde busreizen naar Duitsland, Zwitserland, Italië of Frankrijk.

Gert Biesheuvel (65) nam het bedrijf in 1978 met zijn broer Jeroen over. “Dat was handig, want dan had je meteen de benodigde vergunningen. De wagens waren kleiner en lager, dus gingen in het begin nog makkelijk in de garage. Later zijn we naar een industrieterrein in Hoofddorp verhuisd. Een mooie tijd. Alles was wat losser, minder regelgeving, minder strenge rijtijden.”

Zo kon het voorkomen dat Van Doorne pas half zeven in de morgen terugkeerde van een barre reis door de sneeuw en alle passagiers voor hun deur afzette. “Dat was niet de bedoeling, maar dat deden we gewoon.”

Een te zacht bed, een te hete douche

Onder de hoede van de gebroeders Biesheuvel groeide De Harde’s Tours uit tot een bekende touroperator met twintig touringcars en vijftig werknemers. Het was in die tijd lang niet het enige touringcarbedrijf in Amsterdam. Concurrenten als Vergeet Me Niet Amsterdam, Van Aalderen Tours, Lido Tours, Lindbergh Reizen en Labeto Reizen begaven zich op dezelfde markt. Het maakte de klanten assertiever en veeleisender. Een te zacht bed, te hete douche. Meer dan eens sloften Van Doorne en Appelman achter zo’n klagende reiziger aan en stelden alles in het werk om de grief weg te nemen. Appelman: “Ik heb eens een deur uit een kast gehaald en die onder het matras gelegd. Dat lag een stuk beter, vond die mevrouw.”

(Vlnr) Tineke van Doorne, Ton van Doorne, Jos Appelman en Luuk Aardenburg tijdens de reünie voor oud-personeelsleden van De Harde's Tours in restaurant De Beren in Noord. Beeld Dingena Mol

Van Doorne bezocht een van zijn klanten thuis om te kijken hoe heet het water bij haar was; dan zou hij de mengkraan in het hotel ook zo afstellen.

Aanvankelijk waren het vooral Amsterdammers die met De Harde’s Tours op reis gingen. Vaste klanten, zoals Tante Nel en Oom Dirk. Appelman: “Tante Nel was heel breed en kreeg een extra grote plek achterin. Dirk haalde tijdens de rit zijn accordeon tevoorschijn en ging spelen. Iedereen zong mee.”

Of Tante Sjaan, die vier keer per jaar meeging. “Dik in de zeventig, allemaal diamanten aan haar vingers. Met een stokkie liep ze. Daar maakte ze een heel toneelstuk van. Dorpelingen sjouwden haar koffers naar boven. Maar diezelfde avond stond ze urenlang te dansen. ‘Ik zet u nooit meer voor de deur af, hoor,’ zei ik dan,” vertelt Van Doorne en lacht.

Hij was een van de populairste chauffeurs van De Harde’s Tours. “Mensen konden hun voorkeur aangeven bij het boeken. Sommige chauffeurs kregen fanmail. Ton ook,” zegt Tineke van Doorne trots. Hij was de man die met zijn Amsterdamse geintjes altijd goed was voor een lach, maar zich ook zorgzaam ontfermde over een oudere dame die doodsbang de diepte in keek tijdens bergritten. “Ik gaf haar een plekje voorin, vlak bij me.”

Hij was de man die tot ontzag van de passagiers meters ver achteruit reed en rakelings langs een ravijn manoeuvreerde, toen een tractor met aanhanger hen tegemoet kwam. “Gert heeft die plek later eens bezocht en zei: ‘Weet je wel dat die splinternieuwe bus 60.000 gulden kost?!’

Cassettebandje met vogelgeluiden

“Ken je die twee die naar Parijs gingen?” roept Arie van Haaften (80) uitgelaten met een pilsje in zijn hand. “Ik had een mevrouwtje die haar koffer al onderin de bus had zitten. Ze dacht dat ze vijf dagen naar Parijs ging, maar zat in de bus naar Rimbach in Duitsland. Toen is ze maar meegegaan met die tiendaagse trip. De hele reis heeft ze moeten horen ‘Ken je die twee die naar Parijs gingen, die gingen niet…’”

Arie van Haaften bekijkt oude foto's. Beeld Dingena Mol

Van Haaften, die 42 jaar als touringcarchauffeur bij verschillende firma’s werkte, had zoals elke chauffeur zijn eigen repertoire. “Als we bij een bos stopten, zette ik een cassettebandje met vogelgeluiden op. Prachtig vonden de mensen dat. Later hadden ze het natuurlijk door en moesten ze lachen.”

“Ik zou zo weer op de bus stappen,” verzucht hij. “Tegen Gert zeg ik weleens: ‘Als je ooit weer begint, ben ik er als eerste bij.’”

Willem Buser beziet tevreden wat hij teweeg heeft gebracht met de reünie. Hij schraapt zijn keel: “Het emotioneert me. Geschiedenis schrijf je elke dag. Pas veel later besef je dat zij heel bijzonder was.”