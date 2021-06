Naakt is het thema van fotomarkt Buy My Darlings: ‘Er is huidhonger’

Beeld Tara Fallaux

Fotograaf Martijn van de Griendt liep al een paar jaar rond met het idee voor een laagdrempelige fotomarkt. “Vorig jaar september kwam het ervan. Door de coronapandemie hadden fotografen zo veel foto’s in de berging en opslag. Toen ook nog eens de fotobeurs Unseen failliet ging, dacht ik: nu moet het gebeuren.”

Buy My Darlings, dat Van de Griendt samen met collegafotograaf Tara Fallaux organiseert, was bij de eerste editie meteen een succes. “Alle deelnemende fotografen hebben verkocht. Omdat op Buy My Darlings rechtstreeks aan de klant wordt verkocht, zijn de prijzen vaak laag. Voor 75 euro kun je al iets kopen.”

Beeld Elmer van der Marel

De dit keer veertig deelnemende fotografen betalen 100 euro voor een tafel. “Verder hoeven ze niets af te dragen. De belangstelling is groot. In november organiseren we weer een editie.”

Een knipoog

Anders dan vorig heeft jaar de komende editie van Buy My Darlings, die zondag plaatsvindt in NDSM Fuse in Amsterdam-Noord, een thema. “De winter heeft zo lang geduurd. Mensen hebben echt behoefte aan kunst en cultuur. En er is huidhonger natuurlijk. Als knipoog hebben we daarom dit keer een naked edition.”

Buy My Darlings biedt naaktfotografie in de breedste zin van het woord. “Het is niet de bedoeling dat hier vieze mannetjes naar foto’s van naakte vrouwen komen kijken. We hebben heel bewust zowel mannelijke als vrouwelijke fotografen gekozen. Ook de queercultuur en genderneutraliteit komen aan bod.”

Wat opvalt is dat er evengoed veel meer naakte vrouwen dan mannen te zien zijn op de foto’s van de deelnemende fotografen. “Ja, dat is waar. Ik denk dat vrouwen eerder ­elkaar fotograferen als het om naakt gaat. Vrouwen maken ook naaktfoto’s van zichzelf. Mannelijke fotografen doen dat zelden, ik weet ook niet waarom niet.”

Beeld Simon Duijs

Elmer van der Marel verkoopt op Buy My Darlings wel een foto van een naakte seksegenoot. Te zien is een volledig naakte man op een tafel, een vrouw en twee kinderen kijken belangstellend toe. Het is een zo wonderlijke foto dat we ook Van der Marel maar even bellen.

“Ik heb de foto in 2011 gemaakt tijdens de Museumnacht,” zegt hij. “De man is een Braziliaan die als kunstproject mensen waxte. Wegens gebrek aan deelnemers ging hij zelf maar even op de tafel. De foto heeft indertijd in Het ­Parool gestaan. GeenStijl kon er wel wat mee. Mijn hele ­site liep vast toen ze erover schreven.”

Van organisator Martijn van de Griendt zijn op de naked edition van Buy My Darlings foto’s te koop uit zijn in 2014 verschenen boek Exit Wounds (As If). “Het is een boek met foto’s van onder anderen exen, vriendinnetjes, flirts en vrouwen die me inspireerden. Hoeveel mijn foto’s kosten op Buy My Darlings? Oef, daar heb ik nog niet eens over nagedacht, ik heb het zo druk met de organisatie. Maar het zal iets worden van 100 euro per stuk. Het gaat om ­polaroids, unica dus, die kosten normaal gesproken al snel 300 euro.”

Buy My Darlings, The Naked Edition, zondag, 11.00 tot 18.00 uur, NDSM Fuse, NDSM-terrein, Amsterdam-Noord, de toegang is gratis.