Naaischool Doe-het-zelf Diva’s komt een heel eind met oude lapjes stof

Ineke Arzbach van naaischool Doe-het-zelf Diva’s. Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Een tijd lang mocht ik niet les­geven. Om bezig te blijven ben ik toen instructiefilmpjes gaan maken. In een paar minuten leg ik uit hoe je een knoop aanzet of hoe je de juiste draadspanning kiest. Toch halen zulke filmpjes het natuurlijk niet bij mijn echte lessen.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“De naaischool mag gelukkig weer open en ik ben druk bezig met het opstellen van de nieuwe lesroosters. Ook wil ik onderzoeken wat – los van de instructiefilmpjes – mijn mogelijkheden zijn online. Wellicht komt er nog een lockdown, en dan ben ik in elk geval goed voorbereid.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Dankzij corona besef ik nog beter hoe belangrijk het is om creatief bezig te zijn. Het lijkt me lastig om de lockdown door te komen zonder hobby. Zelf ben ik natuurlijk veel gaan naaien. De stoffenwinkels waren dicht, maar dat gaf juist inspiratie: je moest het doen met wat je in de kast had liggen. Zo heb ik bijvoorbeeld een bloesje gemaakt van verschillende restjes stof. Dat is heel leuk geworden.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Je moet positief blijven. In Nederland hebben we een dak boven ons hoofd en internet. Hoe erg is het dan om een tijdje binnen te blijven? Bovendien kan er veel juist wel. Ik heb tijdens de lockdown mijn dochter geholpen met het schilderen en opknappen van haar nieuwe huis. Zo zie je maar weer: elk nadeel heb z’n voordeel.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Dansen! De afgelopen tijd heb ik vooral de festivals en concerten erg gemist. Ik heb nu twee kaartjes voor de Average White Band in november in Paradiso. Voor wie het tweede ticket is weet ik nog niet, maar je hoeft geen open uitnodiging in de krant te zetten. Dan krijg ik vast te veel belangstelling, haha.”