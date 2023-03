Na iedere hap smelten de stukjes Holtkampkroket op je tong

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Het is misschien wel de grootste teleurstelling na het wederom uit- of afstellen van de brug over het IJ: dat patisserie Holtkamp aan de Vijzelstraat zijn kroketten niet meer vers en warm verkoopt. Maar niet getreurd: gelukkig zijn er genoeg snackbars in Amsterdam wijs genoeg om dat wel te doen. Ik heb geen aandelen Holtkamp, maar ik denk dat bijna iedere Amsterdammer wel begrijpt dat het zeg maar het Koninklijk Theater Carré van de kroketten is.

Oma’s Friet aan de Haarlemmerstraat verkoopt ze: kalfs-, rund-, groente- en garnalenkroketten, you name it. Overigens een leuke zaak, waar je niet binnen kan zitten, maar in de lente en zomer is het een ideale afhaalplek.

Maar goed, die kroketten. Het paneermeel zorgt hier voor het grote verschil: het Japanse broodkruim, ook wel panko genoemd, is lekker kruimig, waarbij na iedere hap de stukjes kroket op je tong smelten. Wat een smaak. De inhoud is zo elegant dat hij nergens naar frituur smaakt, maar naar ambacht. Zoals het eigenlijk hoort.

Dan nog een eervolle vermelding voor Oma’s frietpatat, die is namelijk dik in orde. Een klein frietje is hier zeer groot, met een royaal kwakje mayonaise. Kijk, dan hou je echt van je klanten.

