Na het succes in Parijs opent juicebar Wild & the Moon nu ook een vestiging in Amsterdam

Beeld Daphne Lucker

Na de yogales of het fitnessuurtje zijn er in De Pijp genoeg hippe juicebars te vinden, maar Wild & The Moon doet er een schepje bovenop: hier is alles vegan, glutenvrij, zonder plastic, zelfgemaakt en zonder toegevoegde suiker. “Dit is veganistisch eten op een ander niveau,” vertelt mede-oprichter, van de Nederlandse Wild & the Moon, Nick Peperkamp (38).

Het was juli 2019, ‘op een mooie zomerdag’, toen Peperkamp in Parijs langs Wild & The Moon kwam. “Ik was op slag verliefd.” Wild & The Moon werkte in Parijs samen met onder andere Balenciaga en voetbalclub Paris Saint-Germain. “Het lijkt mij geweldig om hier ook zoiets te doen,” zegt Peperkamp.

Voor de juicebar in De Pijp staan Vespa’s en swapfietsen. Binnen veel planten, en de vloer en al het meubilair zijn van eikenhout. Menig influencer is al in de zaak geweest: alles op het menu ziet er verzorgd uit, zeker voor op de foto. Zo is er Black Lemonade (€7) met houtskool, esdoornsiroop en citroensap. “Als je veel energie nodig hebt, kan je daar heel goed op gaan.”

Alle smoothies kosten 9 euro. Peperkamp: “Aan de dure kant voor een smoothie, maar dit komt doordat we biologische ingrediënten gebruiken en de van suikerriet gemaakte flessen in Frankrijk laten maken.” Zijn favoriet is de Blue Magic Bowl, met kokosmelk, banaan, ananas en spirulina – een voedingssupplement.

Aan een tweede Amsterdamse locatie van Wild & The Moon wordt al gewerkt: op de Zuidas.

Wild & The Moon Van Woustraat 138

