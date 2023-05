Na het overlijden van Floor van Liemt is de band tussen Alexa (56) en Harmen (22) nog sterker geworden: ‘Jammer dat mensen zo bang zijn voor de dood’

Na het overlijden van Floor van Liemt, is de band tussen Alexa Gratama (56) en zoon Harmen van Liemt (22) nog sterker geworden. ‘Soms kijk ik naar hem en denk ik: wat ben jij een tof mens.’

Harmen van Liemt (22)

‘Alexa is niet per se die gezellige activiteitenmoeder: het type dat taarten met haar kinderen bakt. Op emotioneel gebied is ze wel heel betrokken. Mijn zus, broer en ik hebben al vroeg van haar geleerd om te reflecteren. Als ik als kind verdrietig was, nam ze dat serieus. Ze stimuleerde me zorgvuldig uit te leggen wat er mis was. Dat ik daardoor goed mijn emoties kan vertalen naar woorden hielp toen mijn zus Floor op haar twintigste hoorde dat ze kanker had.

Floor heeft uiteindelijk nog vier jaar geleefd, ze is op 31 december 2021 overleden. Het is jammer dat mensen tegenwoordig zo bang zijn voor de dood. Terwijl het enige wat we echt zeker weten, is dat we dood zullen gaan. Als gezin zijn wij Floors ziekte volledig aangegaan en vonden ook schoonheid in ons verdriet.

De relatie met Floor groeit door na haar dood. Ook al is ze er fysiek niet meer, ik voel haar aanwezigheid nog. Na Floors overlijden is de band tussen mij en Alexa nog sterker geworden, daar ben ik dankbaar voor. Zij is mijn maatje.

Tijdens haar ziekte waren Floor en ik onafscheidelijk. Ze was mijn soulmate, ik had haar nodig. Nu heb ik behoefte eigen dingen te onderzoeken. Na haar dood ben ik in een soort tweede puberteit gekomen. Vroeger was ik best een pleaser, nu ben ik baldadiger en heb ik een grotere mond.

Floor heeft de F|Fort Foundation opgericht, omdat ze wilde dat er in de zorg meer aandacht is voor problemen waar jongvolwassen kankerpatiënten mee worstelen, zoals werk, relaties, seksualiteit en vruchtbaarheid. Alexa heeft haar foundation overgenomen. Dat doet ze fantastisch, ze is een verbinder.

Mijn vader Bernard is lief en zorgzaam. Ik lijk op hem. Hij is soms wat stiller, maar hij is beschermend en heeft een enorme fantasie. Alexa is grappig, ze heeft een droge zelfspot. Zij heeft me geleerd dat het glas altijd halfvol is. Ik houd van het leven en juist door de dood kan ik het leven beter voelen.

Alexa heeft Floor geholpen met het schrijven van haar columns en boeken. Nu ik een roman schrijf, helpt ze mij ook wanneer ik vastloop. Ze kent mijn brein zo goed, dat ze soms weet wat ik wil zeggen.

Alexa is talig: ze kan genieten van de magie van een mooie zin. Ze heeft zo’n groot schrijftalent. Afgelopen jaar heeft ze veel voor de foundation gedaan, nu is het tijd om een andere kant van zichzelf te ontwikkelen en door te gaan met schrijven. Ik gun haar dat ze daar de ruimte voor neemt.”

Alexa Gratama (56)

“Harmen is een stralend figuur, en wezenlijk geïnteresseerd in andere mensen. Hij wilde graag naar de acteursopleiding en kwam een eind in de audities, maar werd toch afgewezen. Hij kreeg te horen dat hij meer een maker is dan een speler. Op het allerlaatste moment heeft hij zich toen opgegeven voor de regieopleiding en is, na een strenge selectie, toegelaten. Zijn eerste project was een korte film waarin hij de zus van zijn grootvader – die non was – interviewt. Ze was al dement, maar hij legde intuïtief contact en maakte een prachtig portret.

Harmen leeft intens, daarin lijkt hij op Floor. Soms voelde Harmen zich in de periode van Floors ziekte niet genoeg gezien. We hebben het naar beste kunnen gedaan, maar het is een feit dat hij niet altijd voldoende aandacht kreeg. Daar kunnen we gelukkig over praten.

Floor heeft haar foundation opgericht om aandacht te vragen voor de gevoelswereld van jongvolwassen kankerpatiënten en om lotgenoten troost en erkenning te bieden. In haar boek De gemene deler lees je hoe het is om de dood in de ogen te kijken en toch de veerkracht te vinden om het leven weer op te pakken. Floor gebruikte de zeggingskracht van kunst om mensen bewust te maken. Met foto’s uit haar boek organiseren we de komende maanden een reizende buitententoonstelling door Nederland.

Ik hoop dat we leeftijdsgenoten van jonge mensen met kanker bereiken. Het is belangrijk dat vrienden je niet buitensluiten als je ziek bent, dat je aangehaakt blijft. Ik zie het als mijn taak om uit te dragen dat sterven en afscheid nemen verdrietig is, maar dat het ook veel brengt als je de eindigheid van het leven onder ogen durft te zien, zelfs als het je kind betreft.

Harmen en ik merken allebei dat de dood niet zo drastisch is als het lijkt. Wij voelen Floors spirituele aanwezigheid. Hij is bezig met het schrijven van een roman. We lezen elkaars werk. Harmen heeft een enorme fantasie, dat vind ik geweldig. Ik ben zijn sparringpartner.

Harmen en ik zijn optimistisch, we kunnen allebei goed flirten met het leven. We zijn nieuwsgierig en delen ons gevoel voor humor. We bewonderen elkaars eigenheid. Mijn zoon staat dapper en open in het leven. Hij heeft veel te geven. Soms kijk ik naar hem en denk ik: wat ben jij een tof mens.

Ik vind het leuk als Harmen me meeneemt naar toneel en laat zien hoe hij vanuit zijn makersblik kijkt. Hij heeft een authentieke muzieksmaak en stuurt me via Spotify nieuwe nummers. Dat vind ik heerlijk.”