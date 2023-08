Na een inclusieve poppenwinkel nu ook een inclusief kinderboek: ‘Nine en Mella zijn de Jip en Janneke van Amsterdam-Noord’

Ellen Brudet (56), eigenaar van poppenwinkel Colourful Goodies in Amsterdam-Noord, heeft een kinderboek geschreven: Nine & Mella – Bij ons thuis.

U heeft een bijzondere poppenwinkel in Noord, en nu heeft u ook een kinderboek geschreven. Heeft het een met het ander te maken?

“Absoluut! Het gaat over de tweeling Nine en Mella – een woordspeling op melanine – die een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader hebben en in Noord wonen. Eigenlijk doen we in het boek hetzelfde als met de winkel: een eerlijke afspiegeling laten zien van de maatschappij.”

Hoe precies?

“Nine’s beste vriendinnetje Romy heeft bijvoorbeeld het syndroom van Down en Mella’s vriendje zit in een rolstoel. Daar is niks geks aan!”

Deze ‘vrolijke, herkenbare voorleesverhalen over het spelen in de buurt’. Hoe zijn die ontstaan?

“Nine en Mella zijn gebaseerd op mijn broer en mijzelf, als dubbelbloedjes in Amsterdam-Noord. Met redacteur Anouk Abels-van den Boogaart ging ik praten over vroeger en toen schreven de verhalen zich bijna vanzelf. Er staat ook een verhaal in over een tante Sonja, een oudere mevrouw die eenzaam is. Dingen die ook spelen in een stad. O, ik zit er zelf ook in, als tante Pop. Geweldig toch. Sorry hoor, mag ik tussendoor even zeggen dat ik zó blij ben met dit boek?”

Zijn Mella en Nine een beetje zoals Jip & Janneke?

“Jip en Janneke zijn van toen, Nine en Mella zijn van nu! Wat ik heel belangrijk vind, is normalisering. Diversiteit en inclusie zijn mooie woorden, maar voor mij is normalisering échte inclusie. De boodschap is dat iedereen goed is op zijn of haar manier. Die visie is nu echt in woorden gevat en woorden hebben kracht. Nine en Mella gaan hopelijk echt iets betekenen en een heel leven leiden. Net zoals Jip en Janneke!”