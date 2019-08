Na een etentje bij Visque sjok je tevreden het Vondelpark in (7,5)

Restaurant Visque op de Willemsparkweg. Beeld Eva Plevier

Op de hoek waar de Willemsparkweg in de Koninginneweg overgaat, zit een visrestaurantje dat extreme frisheid uitstraalt. Ramen rondom, een lichte vloer, een wijdopen minikeuken en obers in truitjes met Bretonse streep: we zouden ons in elke rijke wijk van West-Europa ­kunnen bevinden, maar we zijn natuurlijk in Oud-Zuid.

Ook de clientèle is citroentjesfris, met knappe mensen in verzorgde kleding. Toch wordt het geheel niet stijf, en voelt ondergetekende zich hier in zijn oude ­spijkershirt op zijn gemak. ­Visque is oprecht fris, zou ik ­willen zeggen. Van binnenuit.

Suzuki Swift­­­

We nemen plaats op het terras, waarbij de ober ons belooft dat er een plekje binnen zal zijn indien de avond afkoelt. Tegen ons gebruik in bestellen we een flesje Badoit (€3,50) omdat aan dat zilte water goede herinneringen kleven, en van de wijnkaart kiezen we een Veltliner van Kurt Angerer (Kies, €43) die niet per se goedkoop is, maar levert wat we zoeken: lichtheid, een zuurtje en genoeg concentraat om bij het eten overeind te ­blijven.

De kaart is opgebouwd uit een viertal ‘snacks’, vijf soorten oesters, tien kleine gangetjes die je als voorgerecht zou kunnen zien, acht grotere gerechten en een ‘plateau’ dat meer een mix van voorgerechten is dan het plateau fruits de mer dat je bij een viszaak in Zuid zou verwachten. Aangezien de keuken niet groter is dan een Suzuki Swift, vind ik dat aan hoogmoed grenzen. Voor nagerechten blijkt geen ruimte meer, daarover later meer.

Halve bos tijm

We proeven vongole met beurre blanc (€15) die een prachtige cuisson hebben. Ik ben benieuwd hoe ze uit de keuken komen als het twee keer zo druk is, maar de chef weet in elk geval hoe het hoort. Het nut van de halve bos tijm die als een omgevallen populier op het kommetje ligt, ontgaat me en goedkoop is dit smaakvolle gerechtje niet, al lijken vongole tegenwoordig maandelijks in prijs te stijgen.

De bisque (€11,50) wordt aan tafel geschonken op Hollandse garnaaltjes met room en is zó zeldzaam rijk en fluwelig en tegen het verzadigde aan, met zo veel diepte en donkere schaaldierigheid, dat ik voor dit schaaldiersoepje een 9 noteren moet. Geen 10, omdat ik er dan langoustines in had willen zien.

Gilles van der Loo. Beeld Oof Verschuren

Onze ober brengt coquilles die perfect gebakken zijn, gekarameliseerd vanbuiten en vanbinnen prachtig rauw, op een puree van verse of heel goede ingevroren doperwtjes (€16,50).

Een fijn gerecht, al smaakt het schuim van champignon nergens naar en moet ik vanavond ook de vermaledijde ‘haringkaviaar’ signaleren. Een viszaak die dit industrieproduct voert, dat steekt een beetje. Je legt ook geen surimi bij je coquilles, toch?

De brioche met kreeft is ­uitstekend uitgevoerd en dat mag ook voor 21 euro. Smaakvol kreeftenvlees in ­cocktailsaus op getoaste brioche met citroenmayo en groene ­sojaboontjes. Die boontjes zie ik tegenwoordig vaak; er is niets mis mee, maar tuinbonen zijn nu vers te krijgen en stukken lekkerder.

Niet schandalig

Als hoofdgerechten eten we een hele, ontgrate zeebaars uit de oven met rozemarijn en zoetig aangemaakte venkelsla (€27). Het fijne aroma van de geroosterde rozemarijn heeft de vis helemaal doordrongen, maar we missen zout, dat niet op tafel staat. De sla van venkel en frisée ondersteunt en verfrist: een mooie combinatie.

We proeven ook gebakken rode poon met saus van chorizo en een héél romige knolselderijpuree, die van hetzelfde niveau is als de bisque. De prijs (€20) lijkt mee te vallen, maar we krijgen één filet van een klein exemplaar en poon is een goedkope vis.

Hetgeen me brengt bij de prijsstelling van Visque: schandalig is die zeker niet, maar wie hier vaker een avondje wil hangen, moet zich ook een huis in deze buurt kunnen veroorloven.

Ga rijp of ga niet

Voor een dessertkaart blijkt de keuken zoals gezegd te klein. Er zijn slagroomtruffels (€2,50) van buurtpatissier Van Avezaath-Beune (prima, al zouden we na de maaltijd een truffel met iets minder zoete vulling willen) en aardbeien met slagroom (€7,50).

De room komt niet uit de kidde (spuitfles), heeft een matig zoet en is mooi lobbig, maar de aardbeitjes zijn hard, waterig en aan de zure kant. Als dit je enige dessert is, koop dan alleen de beste aardbeien.

We hebben prettig gezeten en goed gegeten bij Visque, en hoewel we voor 175 euro elders in de stad misschien nét meer waar hadden kunnen krijgen, sjokken we met de fiets aan de hand tevreden door het Vondelpark.

Best De bisque van Visque is zo zeldzaam rijk en fluwelig, heeft zoveel diepte en donkere schaaldierigheid, dat ik hiervoor een 9 noteren moet. Minder Als aardbeien met slagroom je enige dessert is, moeten het de lekkerst denkbare aardbeien zijn. Opvallend Visque ligt vrijwel aan het Vondelpark. Vanaf het terras loop je zo een heerlijke avondwandeling in.