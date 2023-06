Na de geniale Fredsalon van Science Döner zijn loempia’s nooit meer hetzelfde

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

In ruim een half jaar tijd heb ik in deze rubriek de meest uiteenlopende snacks besproken, van de ouderwetse frikandel tot aan de calzone kibbeling, maar wat mij de afgelopen tijd vooral is opgevallen, is de hoeveelheid verschillende variaties op de (Rotterdamse) kapsalon. Joh! Nooit gedacht dat er zoveel varianten zijn, nu ook weer, op ’t Science Park in onze hoofdstad.

Daar staat de wagen van Science Döner, waar je voor een schappelijke prijs (logisch ook, in deze studentenenclave) een broodje döner, Turkse pizza of kapsalon kunt halen. Of je haalt de Fredsalon.

Wie Fred is, werd mij niet duidelijk tijdens mijn korte onderonsje met de zeer vriendelijke medewerkers, maar de Fredsalon is wederom een Amsterdamse variatie op de kapsalon. Het is een kapsalon waarbij de frietpatat is vervangen door loempia. Ik geef u even de tijd om weer rechtop te gaan zitten, want het is een combinatie die gedurende mijn snackcarrière ook nooit in mijn gedachten voorbij was gekomen. Daar moet u even van bijkomen, dat snap ik, maar het is werkelijk waar geniaal. Het is niet eens zo erg dat de loempiaatjes niet zo krokant zijn, maar de ouderwetse loempiasmaak in combinatie met sambal, knoflook, sla en döner is een geniale vondst. Voor mij zijn loempia’s nooit meer hetzelfde, dankzij Science Döner. Hopelijk binnenkort voor u ook niet.

Science Döner

Science Park 341

ma-vr 12.00-20.00 uur

Beeld Eke Bosman