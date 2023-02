Na 32 jaar komt er een eind aan het verhaal van reisboekhandel Evenaar (of toch niet?)

Na 32 jaar hebben vriendinnen Marre van Dantzig (69) en Maria Bastiaens (70) besloten afscheid te nemen van hun literaire reisboekhandel Evenaar.

Nu na 32 jaar het einde in zicht komt, is het nogal verleidelijk om het verhaal van literaire reisboekhandel Evenaar op te schrijven als een reisverhaal.

Over hoe vriendinnen Maria Bastiaens en Marre van Dantzig elkaar in de jaren zeventig leerden kennen in Amsterdam, hoe ze droomden van een eigen boekhandel, vol goede moed op pad gingen, hindernissen tegenkwamen, die overwonnen en de reis nu ten einde komt.

Alleen: een verhaal heeft wel een slot nodig. En dat is er nog niet.

Van Dantzig: “Het is ongelooflijk spannend.”

Bastiaens: “En ook wel stressvol.”

Een paar maanden geleden, toen de knoop was doorgehakt om niet verder te gaan met Evenaar, besloten Bastiaens en Van Dantzig dat ze hun boekhandel wel wilden weggeven.

Duizenden boeken. Gratis. Net als de balie, de stellages, de globe in het midden van de zaak en de de houten kratjes met afgeprijsde boeken die iedere dag buiten op een stoeltje in de Korsjespoortsteeg worden gezet. Een inventaris met een waarde van tienduizenden euro’s, voor een soepele doorstart van Evenaar – door wie dan ook.

Terwijl Bastiaens en Van Dantzig aan het uit­klaptafeltje in de hoek van de kleine winkel zitten, vragen ze zich hardop af of het zal gaan lukken. Op 28 februari loopt hun huurcontract af en ze weten nog niet of die doorstart er gaat komen. Echt genieten van de laatste weken kunnen ze dan ook nog niet. Bastiaens: “We besteden twee keer zoveel tijd aan de winkel als voorheen, we zijn er bijna iedere dag voor gesprekken.”

De laatste maanden meldden zich een paar geïnteresseerden, maar die haakten ook weer af. Er zijn nog steeds partijen, plannen, gesprekken, onzekerheden. En – vermoedelijk – excelsheets. Misschien hebben ze vlak voordat deze PS naar de drukker gaat nog nieuws. De climax – of anticlimax – komt in een droog, schuin­gedrukt zinnetje onderaan dit stuk.

Dit is dus geen reisverhaal. En zeker niet literair. En bovendien: het is eigenlijk een misverstand dat Evenaar er alleen is/was voor de klassieke reisverhalen.

“Neem dit boek, Tales from Firozha Baag van Rohinton Mistry,” zegt Van Dantzig. “Begin met lezen en je zit midden in het leven van een Indiaas appartementen­complex. Het is alsof je zelf in Mumbai bent. Dat vind ik het allerleukste van onze winkel. Literatuur zegt veel meer dan de snelle feiten in een reisgids. Als je een roman over een land leest, zit je er veel dichter op, je gaat er echt helemaal in.”

Marre van Dantzig (links) en Maria Bastiaens (rechts). Beeld Mariet Dingemans

Franse boekhandel

Bastiaens en Van Dantzig leerden elkaar kennen in 1971, toen ze in Amsterdam gingen studeren. Bastiaens kreeg een baan in het onderwijs als docent Frans, Van Dantzig werkte in een huis voor mishandelde vrouwen. Maar ze waren allebei gek op lezen en droomden van een eigen boekhandel.

In het begin van de jaren negentig hadden ze eerst het plan om een Franse boekhandel te beginnen, in Maison Descartes, maar dat liep spaak op een nieuwe ingang die moest worden gebouwd aan de Vijzelgracht.

Ze zochten naar een ander gat in de markt.

“Maria reisde sowieso al veel,” zegt Marre, “en ik weet nog heel goed dat ik op reis wilde naar Ghana en op zoek ging naar literatuur over het land. En toen dacht ik, goh, als we een boekhandel willen, moet dit het zijn.” Literatuur en reisboeken samenbrengen. Een boekwinkel voor reizigers, niet voor toeristen. Ze trokken met hun literaire reisboekwinkel in een antiquariaat op de hoek Singel/Oude Spiegelstraat – in de Negen Straatjes, een paar jaar voor ze als zodanig bekend werden. De huur: 1000 gulden per maand.

De boeken werden gesorteerd op land of werelddeel. Met goede aanbevelingen, boeken die nergens anders te krijgen waren. Het idee was dat Bastiaens alles over Zuid-Amerika zou lezen, Van Dantzig zou Zuid-Azië doen en alles daartussen zouden ze verdelen – tot ze erachter kwamen dat er, hoeveel ze ook van lezen hielden, niet tegenop te lezen viel.

Evenaar werd een walhalla voor de reiziger die op het punt van vertrekken staat, en voor de leunstoelreiziger – de lezer die het ongemak van fysiek reizen liever vermijdt. En al snel waren ze 32 jaar verder.

Beeld Mariet Dingemans

Lonely Planets

De afgelopen weken hebben ze regelmatig gebladerd in de 81 notitieblokken die ze de afgelopen decennia hebben volgeschreven, met dagelijkse overdrachten en andere verhalen uit de winkel. Het viel ze op dat al in het begin grote namen langskwamen. Boudewijn Büch bijvoorbeeld, Gerrit Komrij. Van Dantzig: “En ik las dat Oriana Fallaci eens was geweest, met in haar kielzog de hele uitgeverij. Ze kocht voor duizend gulden aan boeken.”

Bastiaens: “Bij het antiquariaat hè”

Van Dantzig: “Ja, niet bij ons verdorie.”

Ook Evenaar kreeg snel een grote groep vaste klanten. En hoewel de winkel niet per se draaide om reisgidsen, bleek de verkoop van Lonely Planets wel belangrijk voor de omzet. De zaak bleef al die jaren overeind, ook toen de concurrentie van online steeds meer toenam en hun eigen webshop niet van de grond kwam.

Bastiaens: “We zijn natuurlijk niet een geweldig lopende boekhandel geweest, maar we hebben wel bestaansrecht gehad, en dat hebben we nog steeds, denk ik.”

Van Dantzig: “Als je leest, dank ruik je de geuren van India, of Timboektoe. Dat is het heerlijke van lezen. Maar wat het is: we hebben dus ook altijd nog ernaast gewerkt. Daarom hebben we kunnen doorbestaan.

Bastiaens: “We waren er niet volledig van afhankelijk.”

Van Dantzig: “Als dat zo was, hadden we denk ik veel eerder moeten sluiten.”

Bastiaens: “Maar dat was misschien ook een valkuil. Dan gaf ik eerst ’s ochtends les en ging ik daarna naar de winkel. Dan heb je niet de volledige focus; ik denk dat dat ons wel parten heeft gespeeld.”

Beeld Mariet Dingemans

Het is, zoals ze zelf zeggen, dat je in een boekhandel ‘een andere houding hebt ten aanzien van economie en financiën’ in vergelijking met elke andere zaak. Ze pakken er weer een boek bij: Jeff Deutsch, In Praise of Good Bookstores. Het is een boek dat ze niet zelf verkopen, maar dat wel precies hun ervaringen verwoordt. Spe­cialistische boekhandels als Evenaar zijn idealistische ondernemingen en hebben echt zelden een succesvol businessmodel, betoogt Deutsch. Je moet ze niet zien als een winkel die iedere maand winst moet maken, maar als cultureel instituut.

Breed uitgemeten rel

En zo is Evenaar altijd gerund. Van Dantzig en Bastiaens hadden een basis­inkomen uit hun reguliere werk. Als ze op reis waren, pasten vrienden op de winkel. Werknemers hebben ze nooit gehad.

Lange tijd ging dat goed, tot na een jaar of 25 scheuren ontstonden in de muren van de winkel in de Oude Spiegelstraat. De fundering moest worden vernieuwd, en hoewel de huur was opgelopen tot meer dan tweeduizend euro, wilde de huisbaas die na de renovatie verder ver­hogen in verband met ‘de huurprijsontwikkeling in de buurt’ – de Negen Straatjes waren inmiddels populair, en voor soortgelijke panden werd vaak twee keer zoveel huur betaald.

Het werd een breed uitgemeten rel: die huisbaas was namelijk Marcel van den Heuvel, die als D66-raadslid ook pleit­bezorger was van cultureel ondernemerschap. “De winkels zijn mijn pensioen en ik heb het altijd als belegging gezien. Ik zou een dief van mijn eigen portemonnee zijn als ik dit niet zou doen,” zei hij destijds in Het Parool. En: “Ik zou het anders willen, maar ik kan daar niet voor zorgen en de gemeentepolitiek ook niet. Het kan niet zo zijn dat de stad boekwinkels gaat subsidiëren.”

Van den Heuvel staat nog steeds achter zijn uitspraken, maar die moet je volgens hem wel in de context zien: de huuropbrengst was al die jaren al laag omdat hij het vooral zag als tegemoetkoming in de kosten voor restauratie en onderhoud van het monument. Maar de kosten werden hoger en toen de fundering werd hersteld, moest iemand voor de kosten opdraaien. “Zelfs met een welwillende huisbaas is de rek er op een gegeven moment uit. Alleen vanwege onze lage huur over 25 jaar had Evenaar bestaansrecht.”

Bastiaens en Van Dantzig willen over deze periode niets zeggen. Of eigenlijk: ze lijken niets te mógen zeggen. Van den Heuvel bevestigt dat. Hij heeft het bedrag dat hij had uitgetrokken voor funderingsherstel uiteindelijk betaald als verhuiskostenvergoeding en toen is afgesproken om details daarover niet publiek te maken.

Geen Koh Samui

Bastiaens en Van Dantzig verhuisden de winkel in 2018 zo’n 800 meter, naar een souterrain op de hoek van het Singel en de Korsjespoortsteeg. De grote etalages werden kleine souterrainramen, maar de boekenkasten pasten precies, de buurt vonden ze geweldig en Evenaar was al snel weer Evenaar.

Daar, in de Korsjespoortsteeg, komt een klant binnenlopen. Hij is op zoek naar een gids over Koh Samui, het populairste vakantie-eiland van Thailand. Met hagelwitte stranden, wuivende palmbomen en populaire resorts. Ze hebben boeken over Thailand, en een algemene reisgids, maar geen specifieke reisgids over Koh Samui.

Beeld Mariet Dingemans

Bastiaens: “Het is gewoon niet het meest interessante wat je als boekhandel kunt hebben. Dit zijn precies de boeken die we eigenlijk niet willen.”

Van Dantzig: “En de ruimte is beperkt.”

Hoewel ze zichzelf niets uitbetaalden en geen personeel hadden, maakte de winkel de afgelopen jaren iedere maand een klein verlies. De toestroom van klanten is in dit stillere stuk van de grachtengordel minder, en toen kwam corona. Toch was het besluit om te stoppen niet makkelijk.

Van Dantzig: “Maar we moesten voor vijf jaar bijtekenen. Dat vonden we gewoon te lang ,maar het is echt dubbel.”

Bastiaens: “ Ook al is de omzet nooit heel hoog geweest, het was altijd fantastisch om te doen. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”

Want of iemand de Evenaar overneemt of niet: voor Marre van Dantzig en Maria Bastiaens eindigt het sowieso. Eind vorig jaar organiseerden ze al een afscheidsavond in de tegenover de boekhandel ­gelegen Dominicuskerk.

“Helaas,” stond er op de uitnodiging. “Maar laat het afscheid het begin zijn van een mooie herinnering.”

“Goede eerste zin wel,” zegt Bastiaens. Voor als dat reisverhaal over Evenaar er ooit nog komt.

Op de valreep: Evenaar blijft open! Onder­nemer in het boekenvak Coen Borgman heeft besloten de winkel over te nemen. Van Van Dantzig en Bastiaens krijgt hij het boek In Praise of Good Bookstores erbij.