Na 20 jaar sluit babywinkel Moois in Oud-West. ‘Ik was de laatste in de buurt’

Peggy Brandon in haar inmiddels ontmantelde winkel Moois: 'Ik vond het heel raar als je babyspullen kon kopen die door kinderarbeid gemaakt waren.' Beeld Dingena Mol

De verbouwing is al begonnen, alleen de rode letters en kindertekeningen op het raam herinneren nog aan wat hier vroeger zat. De babywinkel Moois werd opgericht in 2004 en verkocht bijna twintig jaar lang organische en biologische babyspullen, zoals houten speelgoed, Scandinavische babykleding en handgemaakte cadeautjes. Volgens eigenaar Peggy Brandon (61) was het de laatste babywinkel in de Helmersbuurt in Oud-West.

“Ik heb er altijd een fulltimebaan naast gehad,” vertelt Brandon. “Ik stond hier in de vakantie, in de weekenden, ’s avonds laat.” Voor het geld deed ze het niet; in goede maanden hield ze een paar honderd euro over. “Het was echt omdat ik er plezier in had. Hoogzwangere vrouwen kwamen hun eerste pakje kopen, opgewonden grootouders kochten een cadeautje voor hun eerste kleinkind. Het is altijd leuk in een babywinkel.”

“Bij mij was bijna alles fairtrade. Ik vond het heel raar als je babyspullen kon kopen die door kinderarbeid gemaakt waren,” aldus Brandon. Door de jaren heen heeft ze de vele babywinkels die er in de buurt waren zien verdwijnen. “Door het internet, de hoge huren en corona. Ik was de laatste. Nadat Lohi, een medewerker die er al sinds 2005 werkte, mantelzorger werd voor haar vriend kon ik geen goed personeel meer krijgen. Toen ben ik ook gestopt.”

Echt stoppen wilde ze eigenlijk niet. “Ik heb er nog steeds een heel dubbel gevoel bij. Soms denk ik: had ik mijn baan maar opgezegd om gewoon in de winkel te staan.” Na de verbouwing komt in het pand Gray Label, een kinderkledingmerk. “Er moest een winkel komen waar de buurt iets aan had.”

