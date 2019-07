Na 125 winkels bouwt Fokke de Jong nu het hoofdkantoor van Suitsupply

Het hoofdkantoor op de Zuidas. Beeld Michiel Van Nieuwkerk

Fokke de Jong beschikt over een rappe tong. Als de oprichter van Suitsupply over het nieuwe hoofdkwartier van zijn bedrijf op de kop van de Zuidas begint, krijgt zijn flux de bouche extra glans. De man die het maatpak democratiseerde, gaat dan iets voorover zitten en priemt zijn vinger in de lucht – om zijn verhaal kracht bij te zetten. “De kern staat er. Vanaf nu gaat het heel snel. De overhangen worden snel zichtbaar.”

Die ‘overhangen’ zijn een handelskenmerk van Bjarke Ingels, de Deense rockstar architect die momenteel onder meer het World Trade Center in New York bouwt en het hoofdkantoor van Google in Mountain View (Californië).

De Jong: “Ons gebouw heeft een opvallend, overhellend ontwerp. Met verspringende daken, die als terrassen functioneren. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, is een bijzondere constructie nodig: een zware, versprongen kern van staal en beton en speciale verbindingen waaraan de verdiepingen hangen, met schuine kolommen in de voor- en achtergevel.”

De Jong pakt zijn telefoon en toont foto’s van het kantoor in aanbouw. “Het wordt 19.000 vierkante meter,” zegt hij met een lach. “In totaal dertien verdiepingen, waar deels ook andere bedrijven komen waarmee Suitsupply een verwantschap voelt.” Behalve kantoren huisvest het kantoorgebouw straks ook een flagshipstore van 1000 m2, een professionele fotostudio en een bedrijfsrestaurant. “De begane grond krijgt een publieke functie: daar komen een winkel met een coffee corner, een fietsenstalling en een parkeer­garage.”

Overleg in Kopenhagen. Beeld Michiel Van Nieuwkerk

Het ontwerp van Bjarke Ingels. Beeld Michiel Van Nieuwkerk

Als De Jong een plan heeft, dan voert hij dat met een drang tot perfectie uit. Zo wilde hij voor het ontwerp van zijn nieuwe hoofdkantoor per se toparchitect Bjarke Ingels, wiens werk hij uit New York kende. Op de site van architectenbureau BIG Bjarke Ingels Group zag De Jong diens beroemde, ecologisch-vriendelijke ontwerp van een vuilverbrandingscentrale in Kopenhagen, met een skibaan op het dak en een schoorsteen die lieflijk witte wolkjes rook uitpuft. “Ik was verkocht. Dat was zo geestig en briljant – om van zoiets lelijks iets vrolijks te maken.”

Hij zocht contact met Ingels (“Ik kende iemand die hem kende”), en realiseerde zich toen pas dat hij te maken had met een wereldberoemde architect, voor wie 19.000 m2 zoiets als een hondenmand is. Niettemin wist De Jong de architect te overtuigen. “Ik heb echt even mijn best moeten doen. Door hem in te laten zien dat dit gebouw, op deze plek, straks, als het Zuidasdok klaar is, de poort van Amsterdam zal zijn. En ik wees hem op het gebouw aan de overkant: het nieuwe NH Hotel van Rem Koolhaas, zijn oude leermeester.”

Het kantoor van Suitsupply wordt een eyecatcher. Het moet net zo bij Amsterdam gaan horen als de Rembrandttoren, de Westertoren en Nemo. Met minder neemt De Jong geen genoegen. “Natuurlijk niet. Ik ga maar één keer in mijn leven zo’n gebouw neerzetten.”

Strategische plekken

Suitsupply wordt in 2000 opgericht door de destijds 26-jarige Amsterdamse rechtenstudent Fokke de Jong. Vanuit zijn slaapkamer begint hij met het online verkopen van modieuze pakken, vervaardigd op klassieke wijze van Italiaanse stoffen voor een goede prijs. Als aanvulling op zijn digitale concept opent hij een fysieke winkel waar de pakken vermaakt kunnen worden. Die eerste winkel is gehuisvest op een strategische locatie: bij het brugrestaurant boven de A4 bij Hoofddorp, waar veel zakenmensen dag in, dag uit langsrijden.

Het openen van filialen op strategische plekken (“Wij waren omnichannel voordat het woord omnichannel uitgevonden was”) blijkt voor Suitsupply de ideale methode om grote groepen klanten te bereiken. Nog geen twintig jaar later zijn er wereldwijd 125 winkels van Suitsupply, verspreid over Europa (van Helsinki tot Madrid), het Midden-Oosten, Amerika en Azië.

De groei is goed, zegt De Jong, en dankzij forse investeringen van NPM Capital en enkele banken werkt hij nu aan expansie in China (“Ik vlieg vanavond naar Shenhu waar een nieuwe winkel wordt geopend”), maar het is overdreven om te stellen dat het allemaal ‘razendsnel’ is gegaan. “Ik vind twintig jaar best een lange tijd. Er is het nodige gebeurd, maar in een beheersbaar tempo. Dat is onderdeel van mijn filosofie: wij beginnen pas ergens een zaak als we de cultuur en gewoonten van een land of regio echt snappen. Een bedrijf valt of staat met zijn karakter. Dat karakter moet je zien vast te houden. Als het te snel gaat, raak je dat kwijt. Dan worden te veel concessies gedaan en verwatert de band met de klanten.”

Fokke de Jong. Beeld Michiel Van Nieuwkerk

Die visie impliceert dat de CEO zo’n zeven maanden van het jaar reist, in voorkomende gevallen in zijn eigen vliegtuig: “Omdat dit de enige manier is om meerdere winkels per dag te bezoeken.” Want dat doet De Jong: in winkels in alle delen ter wereld gesprekken voeren, nieuw personeel ontmoeten en de lokale markt verkennen. Mede daarom, denkt hij, is de bouw van het hoofdkantoor in Amsterdam belangrijk voor hem. “Het is een voorrecht om zoveel van de wereld te zien. Maar Amsterdam blijft mijn thuis; ik vind het echt een gaaf idee dat Suitsupply straks vanaf de kop van de Zuidas wordt bestierd.”

Een warm welkom

Hij heeft nog wel getwijfeld of Amsterdam de ideale vestigingsstad was, gezien de omzet in de Verenigde Staten en de ambities in China. Er viel niet aan te ontkomen: Amsterdam is de basis. “De Nederlandse afstanden maken het leven hier ongelooflijk comfortabel – in welke andere wereldstad sta je binnen een kwartiertje op het vliegveld, ben je in een halfuurtje met een bootje op het water en sta je binnen vijf minuten in het centrum? Ik zeg altijd tegen vrienden in New York: in Nederland is de reistijd tussen de Hamptons en het werk geen drie uur, maar amper dertig minuten.”

Om beter zicht te krijgen op het ontwerp oppert De Jong een idee: “Is het niet beter om naar Kopenhagen te gaan?” En zoals dat bij hem gaat: een week later vliegen we naar Kopenhagen om met Bjarke Ingels en zijn team verder te praten over het nieuwe kantoor. “Bjarke kan goed vertellen,” zegt De Jong. “Dat delen we met elkaar, denk ik. Of je nou in pakken handelt of gebouwen bedenkt – het gaat om het verkopen van ideeën.”

Fokke de Jong (links) en architect Bjarke Ingels (rechts). Beeld Michiel Van Nieuwkerk

Impressie van het Suitsupply-hoofdkantoor tegenover de RAI. Beeld -

Bij de deur van de studio van de Bjarke Ingels Group, een kantoortuin vol jonge, internationale ontwerpers in een voormalige bierblikjesfabriek, staan Ingels en drie van zijn architecten klaar voor een warm welkom. De Jong wordt linea recta naar een blok beton begeleid, waar hij met geknepen ogen naar tuurt om daarna zijn hand er zacht overheen te halen – alsof hij stoffen voor nieuwe pakken keurt. “Het is gelukt,” zegt Ingels, niet zonder trots. “Onze partner in Basel heeft dit element in één keer weten te printen. In twintig minuten. Dat betekent dat we nu tempo kunnen maken.”

Het blok beton, afkomstig uit een Zwitserse 4D-printer, blijkt de basis te zijn voor de meters hoge liftmuur in De Jongs hoofdkantoor. Er waren, los van technische kwesties, discussies over de textuur. De Jong, na nog wat kijken en voelen: “Keihard, rauw en tegelijk ook zacht. Dit gaat de goede kant op.” Tegen Ingels, met een knipoog: “Nu kunnen we eindelijk bouwen voor de eeuwigheid.”

Ingels is gesteld op zijn Nederlandse opdrachtgever, vertelt hij in een zaal waar een maquette van Suitsupply headquarter staat opgesteld. De Nederlandse zakenman is volgens hem: “Duidelijk en direct en weet wat hij wil, maar buigt ook mee als een andere oplossing interessant kan zijn. Hij is vastberaden én nieuwsgierig.”

Herkent u zich in die omschrijving?

“Het is belangrijk dat mensen jouw ideeën echt voor zich zien. Pas dan gebeurt er wat. Ik bedoel: het is leuk en aardig om van alles in je hoofd te hebben, maar het gaat erom wat er uiteindelijk van komt. Met alleen maar dromen kom je niet vooruit.”

Maar een gebouw van 19.000 vierkante meter begint toch wel met een droom?

“Ik ben geen vastgoedontwikkelaar. Dus toen ik met dit plan kwam, werd mij al snel verteld dat het allemaal veel te duur zou worden. Nu de crisis heeft plaats­gemaakt voor een bloeiperiode, blijkt een gebouw op deze plek niet zo’n gek idee. De cijfertjes kloppen inmiddels behoorlijk en ik denk ook niet dat die de komende jaren aan waarde verliezen.”

Het nieuwe hoofd-kantoor van Suitsupply op de Zuidas, ontwerp: BIG. Beeld -

U spreekt over ‘de poort van Amsterdam’. Daarin zit ook de nodige bewijsdrang.

“Als ik zoiets doe, wil ik het beste. Als je dan als een belegger te werk gaat, begint al snel het afknijpen en naar compromissen zoeken. Terwijl ik dit gebouw eerder zie als een groot gebaar, een ode aan Amsterdam. Tegelijk is het zo dat ik een doener ben. Je kan dat bewijsdrang noemen, maar ik denk dat het simpeler is. Het geeft me gewoon veel energie als ik dingen creëer. Zo’n bouwproject is echt iets om jezelf in vast te bijten.”

Nooit gedacht: daar heb ik geen tijd voor?

“Als je iets een tijdje doet, word je er ook beter in. In die zin komt er dan weer tijd beschikbaar. Zo ben ik inmiddels bedreven in het vinden van bijzondere locaties. Onze winkel in Chicago is op straatniveau onzichtbaar en ligt hoog boven de stad, met een geweldig dakterras. Daar komen mensen niet alleen pakken kopen, maar wordt ook getrouwd. In Shanghai, in French Concession, vond ik een oud landhuis in een wijk waar verder nog geen winkel zat. Dat is een trekpleister geworden. Die stappen durf ik snel te nemen, omdat ik het kunstje al vaker heb gedaan. Wat anderen als een risico zien, is voor mij dan allang een zekerheid.”

Is het geen optie om alleen nog maar van het leven te gaan genieten?

“Ik ben ondernemer. Daar geniet ik van. En dat gaat echt niet alleen over geld verdienen. Ondernemerschap is het creëren van vrijheid. Met Suitsupply heb ik een omgeving gebouwd die op een bepaalde manier mijn wereld is en waar mensen werken die bij mij passen. Als ik in Greenwich Village of in Peking een zaak binnenloop, tref ik mensen die in hetzelfde geloven als ik.”

“Wat ik ook aantrekkelijk vind, is de combinatie van creativiteit en organisatie. Ik houd van esthetiek, kan dingen in beweging krijgen en ben best goed in rekenen.”

De modesector is conservatief, zegt De Jong, weer terug in Amsterdam, en dat is zijn geluk geweest. Don’t just fit in, is niet voor niets de bedrijfsfilosofie. Dat slaat op de afwijkende winkellocaties, maar geldt ook voor het personeel. “Het is – laat ik het zo zeggen – bij ons geen pre als je al tien jaar in de mode hebt gewerkt. Het liefst werk ik met buitenstaanders. Met mensen die niets voor lief nemen en vragen stellen waarom we doen wat we doen.”

Fokke de Jong bij de maquette van zijn nieuwe hoofdkantoor. ‘Keihard, rauw en tegelijk ook zacht.’ Beeld Michiel Van Nieuwkerk

Don’t just fit in – het credo is ook op De Jong zelf van toepassing. De jongste telg uit een Fries gezin, opgegroeid in de omgeving van Zwolle, leek voorbestemd om als zoon van een dierenarts ook geneesheer te worden. Totdat hij, in zijn puberjaren nog, ontdekte dat hij goed was in handeltjes. “Ik denk niet dat ik heel veel keuze had. Het was min of meer vastgelegd.”

Ook nu – met een geschat vermogen van 260 miljoen euro en reizend over de continenten – laat hij zich moeilijk vastpinnen. Met zijn reisdrift en woningen in Amsterdam (onder zijn ex-vrouw, zodat hun zoon en dochter van 13 en 15 zich niet hoeven te verplaatsen), Loosdrecht en in New York, wekt De Jong de indruk voortdurend onderweg te zijn.

“Dat valt wel mee – of beter gezegd: ik vind het wel meevallen. Ik heb een paar plekken in de wereld waar ik thuis ben. Bovendien is het ook niet meer 1961. De wereld is zo bizar klein geworden. Door de digitalisering sta je voortdurend in contact met wie je ook wil. Iedereen is met iedereen verbonden. Het is niet zo dat je heel zielig op je hotelkamer zit, met een kruiswoordpuzzel in bed.”

U vindt dit een beetje gezeur?

“Nee hoor – ik geloof alleen niet dat je letterlijk op elkaars lip hoeft te zitten om gelukkig met elkaar te zijn. Met mijn kinderen heb ik natuurlijk altijd goed contact. Ik neem ze mee op reisjes. Een-op-een.

Dan ondernemen we samen wat en gaat de communicatie dieper dan wanneer je ’s avonds om acht uur thuiskomt en samen op een bank ploft.”

Wat onderneemt u dan zoal?

“Even naar Parijs. Of tijdens een vakantie een tour door Amerika, met een gids die de hele geschiedenis van het continent uitlegt. Of dat we in Berlijn naar de restanten van de Muur gaan. Dat soort dingen. Dan is het samenzijn heel intensief.”

Zijn uw kinderen de reden dat Amsterdam voor u de thuisbasis blijft?

“Amsterdam functioneert gewoon het best. Ik hoor vaak: Amerikanen zijn zo snel en efficiënt. Nou, ik woon er dus deels en ik kan niet anders zeggen dan dat die stad met plakband aan elkaar hangt. Alles gaat tergend langzaam als je iets geregeld wilt krijgen. Het enige cliché wat van New York waar is, is het positivisme. Het elkaar succes gunnen. Amerika verkoopt zichzelf vooral geweldig goed: The greatest country in the world. Maar als je het vergelijkt met Nederland, wint ons land op alle fronten.”

Heeft u tijdens het bouwproces van het hoofdkantoor nooit hoofdpijn gekregen van de Nederlandse regelgeving?

“Wij klagen hier veel, maar intussen hebben we een van de best gerunde overheden van de wereld. Het onderwijs heeft een heel hoog niveau en is spotgoedkoop. In verhouding is het hele leven in dit land voor vrijwel iedereen goed betaalbaar – ook iemand met een modaal inkomen kan in een mooi huis wonen. Dat huis staat dan misschien niet in de grachtengordel, maar zeker ook niet, zoals in Londen of New York, op twee uur rijden van het werk. Nog zo’n misverstand: dat je in Amerika veel minder belasting zou betalen. Forget it! Wie goed verdient, betaalt daar gewoon 50 procent. Eerlijk gezegd is het totaal onduidelijk wat daarmee gebeurt. Het zit in elk geval niet in de wegen, de zorg of in het onderwijs.”

Dus u kijkt straks boven in uw kantoor op de Zuidas met trots over Amsterdam?

“Ik kan niet wachten.”

Bent u dan ook trots op uzelf?

“Op mezelf? Nee. Ik vind het bijzonder dat ik zo’n gebouw kan neerzetten. Dat is wat ondernemen is. Creëren, dingen maken. Dit is iets wat ik straks achterlaat. Mijn vader zei altijd: ‘Wat je doet, moet je goed doen.’ Zo is het ook. Ik wil niet straks elke dag over de Ring rijden en denken: Fuck! Dat had echt anders gekund.”

Een monument voor uzelf?

“Houd toch op. Zo kijk ik niet naar mezelf. Het gebouw zal er langer zijn dan ik. Maar over twee eeuwen is het ook weer weg. Ik wil dat het in die twee eeuwen voor iedere Amsterdammer een baken zal zijn. Dat je ernaar kijkt en denkt: wat hebben we hier toch een heerlijke stad.”

Kinderfoto Fokke de Jong. Beeld -