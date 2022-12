Na 116 jaar opent Zum Barbarossa weer zijn deuren, dit keer als oesterbar

Beeld Jennifer Gijrath

In 1906 sloot Zum Barbarossa, een ondergrondse bar aan Voetboogstraat 1, op last van de politie de deuren vanwege illegale gokpraktijken. Honderd jaar lang bestond de enige herinnering aan dit verleden uit het elegante jugendstilmozaïek op de gevel naast de voordeur. De ruimte waar ooit tot in de kleine uurtjes werd gegokt, deed de laatste tijd dienst als de personeelsruimte van de erboven gelegen The Seafood Bar.

Het duurde 116 jaar, maar de deuren zijn weer geopend. De voormalige gokkelder is recentelijk door de eigenaren van The Seafood Bar omgetoverd tot een oesterbar.

Zum Barbarossa is toegankelijk via The Seafood Bar, vanwaar gasten naar beneden worden begeleid. Leuker is het om aan te kloppen op de groene deur om de hoek. De entree via een rood geschilderd trappenhuis wekt de indruk dat je bent aangekomen bij een exclusieve, doch ietwat louche speakeasy.

Binnen verwelkomt het barpersoneel de gasten in een intieme, donker verlichte ruimte. Er staan ronde tafeltjes, er is een dj-booth en een grote, met bruin marmer beklede bar. Op de achtergrond wordt rustige techno gedraaid.

Je kunt hier zowel uitgebreid dineren – de kaart is hetzelfde als die van The Seafood Bar – als gewoon plaatsnemen aan de bar voor een cocktail. Op de kaart staan klassieke cocktails met een twist. Zo is er een Old Fashioned (€13) met rum in plaats van whisky en een Spicy Paloma met een extract van ma­da­me-jea­net­te (€14).

Een combinatie is ook mogelijk. “Oesters gaan natuurlijk goed samen met cocktails,” aldus barman Yossi Saerroon (30).

Zum Barbarossa Voetboogstraat 1, Centrum

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.