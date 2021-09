Mysterie: wat te doen met het gat in de spaghettilepel?

Beeld shutterstock

Er ging een tijd geleden een filmpje rond waarin iemand voordoet hoe je een blikopener hoort te gebruiken. Mensen reageerden geschokt; we hebben het blijkbaar altijd verkeerd gedaan. Zoals deze ‘keukenhack’ zijn er meer. Want wat te denken van het gat in de ­spaghettilepel – die lange lepel met tanden aan het eind. Online lees je dat het er zit om spaghetti mee af te meten en man, wat zou ik dat graag geloven. Niets zo moeilijk als het koken van de juiste hoeveelheid pasta.

Gian Luca Curto, chef-kok van pastabar Spaghetteria, zit op het moment van contact op een strand in het land van de pasta. Volgens hem wordt het gat in de spaghettilepel (mestolo per spaghetti of, in het Noord-Italiaanse dorp waar hij vandaan komt, casül) inderdaad gebruikt om een portie spaghetti voor één persoon af te meten, zo’n 80 à 90 gram. Al zul je er een Italiaan niet zo snel op betrappen, zegt hij. “Die eet meestal meer dan dat.”

Marc van Steenbeek van kookwinkel Duikelman vermoedt dat het gat oorspronkelijk niet bedoeld is als meetmiddel, maar om het kookvocht niet met de pasta mee uit de pan te scheppen. Maar ach, waarom niet meerdere functies? “Sommige lepels hebben nu zelfs twee gaten, voor één en twee personen. Andere hebben juist een kleiner gat. Dat is echt alleen bedoeld om het water weg te laten lopen.”

Meetinstrumenten voor pasta vindt hij eigenlijk een beetje onzin. Het inschatten van een hoeveelheid spaghetti, tagliatelle of penne blijft volgens Van Steenbeek ­nattevingerwerk. “Uiteindelijk heeft de een toch meer honger dan de ander.”

Daarbij komt dat Nederlanders volgens hem bekendstaan om de grote hoeveelheid saus die ze bij de pasta eten. “Veel meer dan Italianen.” Daardoor heb je al snel te weinig spaghetti. “Dus in het geval van pasta zeggen wij: beter méé verlegen dan óm verlegen.”