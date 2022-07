Muziekproject Sidelines is een hart onder de riem voor vaders die hun kind niet mogen zien

Beeld Laura van der Bijl

Wat is een verstoten vader?

“Vaders die hun kinderen ongewenst niet meer zien. In Nederland zijn er naar schatting zo’n 80.000 verstoten vaders en 16.000 verstoten moeders. Anno 2022 is het bizar dat moeders en vaders nog altijd geen gelijke rechten hebben, dat gaat ook over een gelijke verdeling van de zorg en opvoeding.”

Uw eigen verhaal vormt de aanleiding voor het project.

“Ik heb een zoontje van drie dat ik sinds zijn geboorte nog maar een paar keer heb gezien. Ik wil heel graag een vader-en-zoonband met hem opbouwen, zoals ik nu ook een band met mijn dochter van anderhalf heb, maar inmiddels is hij voor mij vreemder dan de buren. Hoe zwaar het soms ook is, met alle rechtszaken, toezichthouders en omgangsregelingen, ik wil er alles aan doen om zijn vader te kunnen zijn.”

Wat is jullie missie?

“Zoals het nu gaat, zijn kinderen altijd de dupe van twee ruziënde ouders. We willen het gesprek openen over hoe het ook anders zou kunnen. Dat doen we door tien verhalen en foto’s van verstoten (muzikale) vaders op de website te delen. Zij componeerden de muziek bij hun verhaal. Mede-oprichter Kim Erkens en ik brachten daarnaast onder de naam UG x Lula Ross de ep Access Denied uit, over de periode dat ik mijn zoon Fos niet kon zien.”