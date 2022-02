Muziek draaien bij sauna Kuuma met uitzicht over het Scheepvaartmuseum

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij sauna Kuuma ervaar je, midden in de drukke stad, het Scandinavische slow living.

Naast Pension Homeland, op het Marineterrein, staat een zwarte saunacabine. Binnen kijk je vanaf houten, trapvormige zitbanken door het panoramaraam uit over het water en het VOC-schip van het Scheepvaartmuseum. Wie het gebouwtje instapt, komt terecht achter deze zitbanken, in een knusse kleedruimte met een voetenkraantje en een drietal foto’s van mensen die de kou trotseren.

Via de kleedruimte loop je de sauna in. Daar kun je zelf opgietingen verzorgen. Aan de muur hangt een kastje met een zandloper en een Marshallboxje voor muziek. Je hoeft hier niet stilletjes naast elkaar te zitten, je mag praten en muziek draaien. Na de hete sauna is er de keuze tussen afkoelen met een emmer koud water, een koude douche of een duik in het water naast het terrein.

Vrienden Willem Buijs (34) en Daan Grooten (35) zijn reislustig en dol op Scandinavië. Grooten woont nu in Noorwegen. Naar de sauna gaan is daar een gemeenschapsding, waarbij wordt gepraat en soms geborreld. Buijs: “Het is daar niet zo’n wellness-, zen-, stilteruimte-ding zoals hier, maar meer gericht op de natuur, om erna het gure weer aan te kunnen. Het leven is daar minder gehaast.”

Zo kwamen de mannen op het idee een dergelijke plek te creëren in Amsterdam, met een zelf gebouwde pop-upsauna. Buijs en Grooten willen via een focusgroep de invloed van saunagebruik op de mentale gesteldheid van mensen onderzoeken. De sauna is privé voor anderhalf uur met zes mensen te reserveren (€75). Zelf een uurtje naar de sauna kan ook (€10). Op 17 april zal de sauna naar een nieuwe plek verhuizen voor de zomer.

