Musea dicht? Deze 8 exposities in de buitenlucht kun je nog wél bezoeken

Beeld Ruud Gort

Aan het begin van de coronacrisis werd duidelijk hoe belangrijk de zorg voor naasten is. Als mensen niet meer naar elkaar toe kunnen en de professionele zorg overbelast raakt, komt er veel op de schouders van mantelzorgers terecht. Om hen in het zonnetje te zetten, sloegen Platform Informele Zorg Oost en Moving Arts Project de handen ineen. De foto-expositie Operatie ZorgHART laat de gezichten achter deze zorg zien. De mensen die voor korte of langere periode naar een ander omkijken, werden geportretteerd door Ruud Gort.

Te zien op het Oranje-Vrijstaatplein, t/m 16 november

Beeld Johny Pitts

Galerie Mercatorplein is een lang­lopend buitenluchtconcept van fotografiemuseum Foam. In deze editie neemt de Britse fotograaf Johny Pitts je met zijn Afropean Express mee op zijn reis door Europa. Hij zoekt naar het verhaal van de zwarte gemeenschap. In grote Europese steden laat hij mensen zelf hun verhaal doen. Dat is te beluisteren als je de QR-code op de foto scant. Pitts geeft in zwart-wit ­aandacht aan een groep die meestal onderbelicht blijft. Wat is de identiteit van de Afropean?

Te zien op het Mercatorplein, t/m 10 december

Beeld Ernst Coppejans

Naar schatting zijn er jaarlijks zo’n 6250 mensen in Nederland slachtoffer van mensenhandel. Om die misstand bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, organiseerden CoMensha en Stichting Open Mind de tentoonstelling Open je ogen op het Museumplein. “Met deze expositie willen we laten zien dat mensenhandel dichterbij is dan je denkt,” zegt communicatieadviseur Charlot Spoorenburg. De expositie bestaat uit dertig foto’s en verhalen over onder meer gedwongen prostitutie en ernstige vormen van geweld en bedreiging.

Te zien op het Museumplein, t/m 16 november

Mind your step is een tentoonstelling over de kunst van het wandelen, georganiseerd door kunstplatform Zone2Source. Er zijn in totaal zes wandelingen uitgestippeld. “De routes zijn bedoeld om bezoekers op een andere manier naar de omgeving te laten kijken,” zegt communicatiemedewerker Michel Langendijk. Zo is er bijvoorbeeld de Secret Garden route van Justin Bennet. Tijdens deze wandeling kun je op je telefoon luisteren naar de geluiden van bomen en planten in het Amstelpark.

Te zien in het Amstelpark, t/m 29 november

Kunstenaar Jaap Scheeren heeft al lang een fascinatie voor de verhouding tussen mens, natuur en klimaat. Hij laat in zijn serene fotoserie Flipping the Bird zien welke spanningen er in deze verhoudingen bestaan. Op bouwborden van zes bij drie meter staan de foto’s afgebeeld op het NDSM-terrein. Op deze plek, waar de natuur moeilijk zijn gang kan gaan, zoekt Scheeren de frictie op tussen onze moderne samenleving en de wereld waarin wij leven. Hij haalt inspiratie uit de natuur. Eerder dit jaar werd een reeks foto’s uit dit project geplaatst in Het Parool.

Te zien in de Tolhuistuin en op de NDSM-werf, einddatum nog onbekend

PS 12 november 2020WeekendtipsPoëtische Buurtatlas Noord Beeld -

In 18 buurten van Amsterdam-Noord worden 21 verschillende gedichten geëxposeerd op de ramen van 380 huizen en de gevel van cultuurhuis De Roze Tanker. Schrijver Claartje Chajes schreef de gedichten, waarin ze de identiteit en ziel van Noord probeerde vast te leggen. Chajes en acteur Hamda Belgaroui spraken de gedichten ook in, en haar man Job Chajes componeerde er muziek bij. Zo kunnen de gedichten ook online worden beluisterd.

Te zien in Noord, t/m december

Beeld Coen Dijkstra

In elf leegstaande ramen in de Bellamybuurt exposeert het Bellamy Kabinet jaarlijks vier tentoonstellingen, met elke keer een ander thema. De elf ramen grenzen direct aan de straat, waardoor de expositie voor iedereen te zien is. Voor elke editie worden andere kunstenaars uitgenodigd om een nieuw werk te maken. Dit keer zijn alle werken in lijn met het thema ‘beest’. Zo maakte Gijsje Heemskerk paaltjes waar honden uit de buurt tegenaan kunnen plassen en fotografeerde Bart Eysink Smeets buurtbewoners met en áls hun honden. Hij trok de baasjes kleding aan waardoor ze nog meer op hun hond gingen lijken.

Te zien in de Bellamybuurt, einddatum nog onbekend

Voor de Maand van de Duurzaamheid hebben fotografen, zowel professionals als amateurs, foto’s gemaakt met als thema afval. In totaal worden 44 foto’s geëxposeerd door het gehele Sarphatipark. “Er zijn foto’s over de problemen die vuilnis veroorzaakt, maar ook over oplossingen voor schoon en circulair omgaan met afval,” zegt fotograaf Rob Godfried, die zelf foto’s maakte over de problemen die vuilnis teweegbrengt. Godfried: “De expositie schenkt ook veel aandacht aan de lokale initiatieven die er op dit gebied zijn in De Pijp, zoals het Repair Café en Werkgroep de schone Pijp.”

Te zien in het Sarphatipark, t/m 15 november