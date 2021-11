Munt voor een Maaltijd: zo gun je een klant van de Voedselbank een smakelijke kerst

Beeld -

U maakt geld, als een ouderwetse alchemist?

“Dat klopt. Wij slaan al ruim 450 jaar miljoenen munten per jaar: nu euro’s, vroeger guldens, daarvoor dukaten. Niet alleen voor Nederland – voor meer dan zeventig landen. Daarnaast slaan we twee keer per jaar herdenkingsmunten in opdracht van het ministerie van Financiën, en ook produceren we, in navolging van Julius Caesar, penningen als communicatiemiddel.”

Julius Caesar?

“Hij is ermee begonnen; de man uitte zich graag. Had hij een nieuw gebouw in Rome, dan liet hij dat zien op een munt.”

Van Caesar is het een korte weg naar uw Smileymunt.

“Die liep via een licentiebeurs in Londen. Daar kwam ik in contact met de mensen van de Smiley Company. Maar waar kun je nou een smiley voor gebruiken? Waar gaat een levend mens van smilen? Nou, dacht ik, van iets goeds doen.”

Uw munt heeft geen nominale waarde, maar levert wel iets op?

“Onze actie heet Munt voor een Maaltijd. Koop je voor 7,95 euro een Smileymunt, dan geven wij honderd procent van de opbrengst aan de Amsterdamse Voedselbank. Dat is na aftrek van porto en btw precies genoeg voor een kerstmaaltijd voor iemand die afhankelijk is van eten van de Voedselbank.”

Hoeveel mensen zijn dat?

“In Amsterdam 4200 personen, in 1900 gezinnen. Maar we zijn ambitieus, we willen ook mensen in omliggende gemeenten helpen, van Alkmaar tot Almere. Dat zijn in totaal 12.000 Voedselbankklanten. Het zou gaaf zijn als we die allemaal zouden kunnen voorzien van kersteten. Dus hebben we 12.000 Smileymunten geslagen – een recordaantal penningen.”

www.knm.nl/voedselbank-amsterdam-penning-in-coincard/nl/product/12935