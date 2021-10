Mundi: het nieuwe ‘plaatselijke koffiezaakje’ op de Postjesweg

Mundi, Postjesweg 98. Beeld Sophie Saddington

Mundi – wat ‘werelden’ in het Latijn betekent – doet haar naam eer aan. “We zitten in een heel diverse wijk. Mensen van allerlei etniciteiten en culturen komen hier een kop koffie drinken,” vertelt Benten Wijnen (36), die met zijn vrouw Lila Felperlaan (30) eigenaar is van de nieuwe koffiezaak.

Op de ramen van het pand is het handgeschilderde logo van Mundi te zien. Buiten staan een paar bankjes tegen de terracottakleurige muur, die het gebouw – ook in de herfst – een zonnige uitstraling geeft.

De koffie (€2,50-€3,50) is van het ­biologische merk Five Ways. Verder staan op het menu onder meer taartjes (€3,50), croissants (€2), biologische smoothies (€5,20) en verschillende broodjes (vanaf €4).

Midden in de zaak staan veel planten, waardoor de sfeer mediterraan aandoet. De brede vensterbanken fungeren als tafels en de ongepolijste betonnen vloer vormt een mooi ­contrast met de muren, die binnen dezelfde warme terracottakleur als buiten hebben.

Zo nu en dan steken buurtbewoners hun hoofd door de deuropening. “Ik kom volgende keer even langs voor een koffietje,” klinkt het dan vrolijk.

“Dat buurtgevoel leeft in deze straat nog heel sterk. Daar maken wij nu deel van uit,” zegt Wijnen. “Je hebt hier aan de Postjesweg een slager, kaasboer en een groenteboer. Wij ­vervullen nu de functie van het plaatselijke koffiezaakje.”

Mundi Postjesweg 98

Tips? open@parool.nl.