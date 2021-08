Multifunctionele kunstruimte Atelier K84 is op zoek naar het buurtgevoel

Beeld Birgit Bijl

Op het eerste gezicht lijkt er niets mis met de foto’s van landschappen en stadsgezichten in Atelier K84. Als je beter kijkt, zie je dat de foto’s niet kloppen: waar het op sommige delen van de foto nacht is, worden andere stukken landschap fel verlicht door de zon. Het geeft de werken een mysterieuze, bijna magische sfeer.

Deze fotoserie is van kunstenaar Lars van den Brink en is getiteld Hier leeft de dag. De solo-expositie is dit weekend nog te zien in Atelier K84, een multifunctionele kunstruimte met wisseltentoonstellingen. “Daarnaast gebruiken we de ruimte voor samenwerkingen met mensen uit de buurt. Zo gaan we bijvoorbeeld wijnproeverijen organiseren met de wijnwinkel hier verderop,” zegt Maurice Laudy (50). Hij zette Atelier K84 op met fotograaf Cees Beuzekom (54).

“We hebben onze buurt de afgelopen jaren zien verschralen. Door de stijgende huurprijzen zijn de middenstanders verdwenen en daarmee de gezelligheid,” zegt Laudy. “In dit pand zat een kapperszaak. Een plek waar iedereen samenkwam .”

Datzelfde buurtgevoel willen ze in Atelier K84 voortzetten. “Het moet een platform worden voor talent en buurtbewoners.” Ze staan open voor nieuwe ideeën : cursussen, boekpresentaties, lezingen, het kan allemaal.

De ruimte is wit en aan de muren hangen fotokunstwerken. Links achterin is een muur lila geschilderd. “Dat noemen we de paarse wand. Hier hangt betaalbaar werk: vanaf zo’n 100 euro kun je iets kopen en de collectie wisselt elke paar weken.”

Atelier K84 Keizersgracht 84

Tips? open@parool.nl.