Mubarek Amartey: ‘Een avondje AfroLosjes of Bitterzoet gaat er altijd wel in’

Zanger Mubarek Amartey (29) staat volgend weekend in het programma Uitmarkt 2021: De Opening op het Museumplein. Hij is een kind van de K-buurt in Zuidoost en haalde als scholier al loempia’s op de Reigersbosmarkt.

Mijn buurt

“Kraaiennest, Bijlmer, Zuidoost. Ik ben hier geboren en getogen, heb altijd hier gewoond. Ben zelfs in dezelfde buurt twee keer verhuisd. Heb er de meeste vrienden gemaakt. Het is de mooiste plek, waar elke dag op straat een levensles is. Natuurlijk weet ik van de schietpartijen hier. De jongeren moeten positief geïnspireerd worden en de mentaliteit krijgen om door te zetten, ongeacht het negatieve nieuws. Ik geef gastlessen over hoe je emoties in tekst en muziek verwerkt. Het is een begin.”

Restaurant

“Af en toe een etentje buitenshuis kan zeker geen kwaad. Ik hou een beetje van both worlds: van Cannibale Royale tot The Seafood Bar en Thuisbezorgd.”

Kerk

“Ik heb tot mijn zestiende gezongen in de kerk, de Pentecost Revival Church. Acht jaar geleden ben ik bekeerd tot de islam – een keuze gebaseerd op mijn gevoel. Ik voel me als moslim op mijn plek.”

Terras

“Daar ga ik once in a blue moon heen. Een favoriet? Haha, slight memory loss. Ik ben net twee weken terug uit Ghana, na acht maanden. Daar was ik vanwege corona en om muziek te maken. Ik ben niet echt een cafépersoon, maar als ik iets moet noemen is het Café de Paris. Dat zat naast de Cruise Control Studios op het Rokin.”

Museum

“Het Moco Museum heeft een goede indruk achtergelaten, vanwege de toffe beeldende kunst. Lekker rauw, weet je.”

Moco Museum. Beeld Nina Schollaardt

Fijnste plek om te spelen

“Het uitverkopen van de Melkweg in 2018 was wel mijn persoonlijke hoogtepunt. Paradiso is de volgende plek.”

Uitgaan

“Uitgaan doe ik niet meer zoals voorheen, omdat ik al in de entertainmentscene zit. Maar een avondje AfroLosjes of Bitterzoet gaat er altijd wel in. Hopelijk kan dat straks weer. Ik hou van lekker dansen.”

Mooiste plein

“Het Anton de Komplein, daar komt de Bijlmer bij elkaar. Of het nu gaat om eet-, kleding-, sport- of muziekevents.”

Wil niet dood gevonden worden

“In Dokkum. Ik was er nooit geweest en kwam er voor de anti-Zwarte Pietdemonstratie. De sfeer die daar hing, de mensen die ik daar ben tegengekomen: geen plaats om naar terug te gaan.”

Dit kan veel beter

“De veiligheid van de zwarte man en zwarte vrouw moet beter gewaarborgd worden – tijdens het ­uitgaan, het sporten, bij een etentje... Ik heb het gevoel dat als je een bepaalde look hebt, je er sowieso wordt uitgevist. Om de kleinste dingen en zonder reden.”

Mooi lied over Amsterdam

“André Hazes’ Bloed, zweet en tranen, puur door Ajax. Ik ben drie jaar voetbalsteward geweest en dat is voor mij echt dé Amsterdamse tune. Ik heb in die drie jaar de plat-Amsterdamse nummers leren waarderen. Die brengen je samen.”

Theater

“Het Bijlmer Parktheater. De eerste plek waar ik heen ging op de basisschool. Later heb ik er zelf verschillende keren gestaan.”

Bijlmer Parktheater. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste herinnering

“Mijn moeder was erbij tijdens mijn uitverkochte show in de Melkweg. Dat ze dat heeft mogen meemaken, daar ben ik tot de dag van vandaag supertrots op.”

Geheim adresje

“Dan is het niet geheim meer, hè? Maar oké: de Weespertrekvaart, richting Duivendrecht. Daar stop ik weleens om aan het water op een bankje te zitten als ik met de scooter op weg ben naar het centrum.”

Favoriete markt

“De woensdagmarkt van Reigersbos, ­vanwege de heerlijke loempia’s. Ik zat op Scholengemeenschap Reigersbos en in de pauze gingen we er met de halve klas heen. Spektakel. Het is een traditie gebleven, want ik ga nog steeds geregeld.”

Favoriete lunchplek

“Ik heb niet per se een favoriete plek. Er is zoveel keus dat je bijna geen favoriet kunt noemen. Maar Smeltkroes, een Surinaamse zaak op de Bijlmerdreef, komt altijd door de selectie.”

Lekkerste broodje

“Een broodje kipkerrie/ei zonder peper, of een broodje rundvlees sopropo. Zeker weten.”

Monument

“Dat van de Bijlmerramp. Mijn moeder heeft bij die ramp vrienden verloren. Ik woon nu tegenover dat monument.”