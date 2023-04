Mounir Raji (40) maakte een fotoboek over ‘zijn’ Marokko: ‘Het is mijn eigen, geromantiseerde kijk’

Mounir Raji (40) maakte carrière als reclame- en modefotograaf, maar hij miste iets. Geïnspireerd door de vakanties van zijn jeugd toog hij alleen met zijn camera naar Marokko en maakte het boek Dreamland.

Zijn moeder was altijd het hele jaar al bezig spullen te verzamelen die mee moesten. Cadeaus voor de familie vooral: heel veel kleding, maar ook typisch Nederlandse producten als kaas en drop. “Op pindakaas waren ze in Marokko ook gek.”

De ogen van Mounir Raji stralen als hij vertelt over de vakanties die hij vroeger had in Marokko. “Als we na de lange reis in een volgeladen busje in Casablanca ­aankwamen, stond aan het begin van de straat altijd al een neef op de uitkijk. Zodra hij het gele kenteken van ons afgeladen Mazdabusje zag, stormde hij naar huis om de familie te halen.”

Mounir Raji. Beeld Bastiaan Woudt

Aardse tinten

Zijn ouders kwamen uit Marokko, hij werd geboren en groeide op in de Zaanstreek. Elk jaar ging het gezin zes weken op vakantie naar Marokko. “We gingen op bezoek bij familie, die vooral in de buurt van Casablanca en Marrakesh woonde. Soms gingen we ook de Atlas over, naar het dorpje in het zuiden waar mijn vader oorspronkelijk vandaan kwam.”

Weinig te beleven daar in het zuiden, behoorlijk arm ook, maar er was wel een rivier. “De hele dag waren we daar te vinden. Zwemmen, visjes vangen. Voor mijn boek ben ik er terug geweest. Als kind heb je het niet zo door, maar het is daar echt ontzettend mooi.”

Beeld Mounir Raji

Het boek waar Raji het over heeft, is Dreamland, een luxe uitgegeven fotoboek over ‘zijn’ Marokko, het land van die idyllische vakanties van vroeger. Aardse tinten overheersen op de foto’s. Vijftig tinten bruin, zeg maar. En de foto’s stralen zo’n rust uit dat je er relaxed van wordt als je ernaar kijkt.

“Natuurlijk bestaan er meer fotoboeken van Marokko, maar in geen ervan herkende ik míjn Marokko. Ik dacht: hoezo zou ik als fotograaf mijn verhaal niet kunnen vertellen? Heel open en vrij ben ik aan dit project begonnen, gewoon door naar Marokko te gaan. Eerlijk gezegd ook een beetje om mijn plezier in de fotografie terug te vinden.”

Spiegelreflex

Mounir Raji, die er jonger uitziet dan hij is en spreekt met zachte stem, is een succesvol commercieel fotograaf. Op zijn cv staan grote opdrachtgevers als Adidas, G-Star, VanMoof en Vogue. Wanneer we hem spreken, is hij net terug uit Canada. Hij heeft geweldig werk, vindt hij. “Maar Dreamland, waar ik sinds 2017 tussen de bedrijven door aan werkte, komt recht uit mijn hart. In mijn beginjaren was ik vooral bezig opdrachten binnen te slepen. Op een gegeven moment, toen ik voor veel grote merken had gewerkt, miste ik toch iets. Het bleef een beetje leeg.”

Voor zijn commerciële werk is hij altijd met een complete crew op pad; de shoots zijn zorgvuldig gepland. “Voor Dreamland werkte ik alleen en op goed geluk. Het was letterlijk meters maken. Uren wandelde ik rond met mijn camera, op zoek naar iets dat ik interessant vond om te fotograferen.”

Beeld Mounir Raji

Hij is een late bekeerling tot de foto­grafie. “Ik was al 25 toen ik ermee begon. Ik was met mijn beste vriend en zijn vriendin op vakantie in Zuid-Frankrijk, voor het eerst in mijn leven op een camping. Ik had een eenvoudig digitaal cameraatje bij me, zij een spiegelreflex.”

Min of meer tot zijn eigen verbazing werd hij die zomer gegrepen door de fotografie. “Ik maakte niet de gebruikelijke vakantiefoto’s, maar fotografeerde bloemetjes en dingetjes. Toen ik zag wat er kon met de spiegelreflexcamera van die vriendin was ik verkocht.” Terug in Nederland schafte hij een dure Cannon aan. “De eerste dag heb ik nog even gedacht: zo veel geld voor een camera? Maar ik heb er geen moment spijt van gehad.”

Beeld Mounir Raji

Knetterende brommers

De kalmte die spreekt uit zijn Marokko­foto’s kenmerkt ook zijn commerciële werk. Je zou het zijn handelsmerk kunnen noemen. “Het is wie ik ben en wat ik wil uitdragen. Mijn ouders leerden me: wees beleefd, wees bescheiden. Ik hou van rust. Dat zie je in al mijn werk.”

Intussen weet iedereen die weleens in Marokko is geweest dat het ook het land is van de knetterende brommers en tele­visies waarvan het geluid altijd op standje tien lijkt te staan. “Het kan ook een heel chaotisch land zijn,” beaamt Raji. “Maar dat is niet wat ik wilde laten zien.”

Beeld Mounir Raji

Bestaat het Marokko uit zijn boek wel echt? “Het heet niet voor niets Dreamland natuurlijk, maar alles wat ik heb gefotografeerd is er echt, ik heb niets geënscèneerd. Het is wel mijn eigen, geromantiseerde kijk op Marokko. Ik ben me echt wel bewust van wat er óók gaande is in Marokko, dat er dingen niet kloppen.”

Hij vertelt dat alle jongens die hij voor zijn boek fotografeerde in Marokko fantaseren over een bestaan in Europa. “Mijn neven doen dat ook. Europa is hun droomland. Zoals Europeanen vroeger droomden over Amerika, hebben zij dromen over Europa. Ik begrijp het, maar probeer ze wel duidelijk te maken dat in Europa ook niet alles goed is.”

Een neef van hem, leraar in Casablanca, kon het zich veroorloven op vakantie te gaan naar Nederland. “Hij wilde ook altijd naar Europa. Hier ontdekte hij dat zijn familieleden maar beperkt tijd voor hem hadden, dat alles op afspraak moest en dat het weer helemaal niet fijn was. Hij is erachter gekomen dat hij niet in Nederland wil wonen.”