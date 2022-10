Mouna Fessaouat (35) wil een laptop, om een huis te zoeken: ‘Ik wil niet steeds om hulp vragen’

Mouna Fessaouat met haar dochter Lilya: ‘Ik hoop dat ze uiteindelijk gaat studeren.’ Beeld Eva Plevier

“Sorry dat ik wat laat ben, we moesten naar de dokter.” Mouna Fessaouat (35) rent met een brede lach naar binnen in buurthuis Archipel in Amsterdam-Oost, met achter haar een huppelende dochter. De 4-jarige Lilya barst van de energie, maar om de zoveel minuten is een luide, droge hoest te horen. Ze heeft zware astma. “Vannacht heeft ze bijna geen oog dicht gedaan, ik moest haar de hele tijd vasthouden. Ze huilde constant. Maar dan wordt het ochtend en lacht ze weer! Ze is bijna altijd vrolijk,” zegt Fessaouat.

Moeder en dochter slapen de afgelopen maanden in een kantoortje van Stichting MOI, tegenover Archipel. Een kleine ruimte, net genoeg om in te slapen. In de keuken van de stichting kan Fessaouat ’s avonds koken. “Na het eten lopen we een rondje door de buurt, vaak door het park. Het is een fijne buurt, ik hoop dat we hier kunnen blijven. Maar dan natuurlijk in een echte woning.”

Fessaouat kwam zo’n anderhalf jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland, en heeft sindsdien geen vast verblijfsadres gehad. Ze werkt sinds kort zestien uur in de week in de keuken van een Marokkaans restaurant, maar het loon valt tegen: ze ontvangt al een bijstandsuitkering en mag daarom maar 25 procent van haar loon houden, wat neerkomt op zo’n drie euro per uur. Ook haar uitkering komt lager uit – zo’n 740 euro per maand – omdat ze dakloos is (zie kader). Fulltime werken zit er niet in, erkent ook de gemeente, vooral vanwege haar taalgebrek. Ze volgt Nederlandse lessen.

Het doel: een normaal leven

Op de vraag of ze het moeilijk heeft, haalt Fessaouat haar schouders op. “Natuurlijk is het moeilijk, maar ik doe wat ik moet doen om mijn doel te bereiken. Wat dat is? Gewoon, een normaal leven leiden: Lilya naar school brengen, werken, ’s avond koken, wassen, televisie kijken en goed voor haar zorgen. Ik hoop dat ze uiteindelijk gaat studeren.” Lilya is net begonnen op de basisschool en Fessaouat wil via de gemeente in aanmerking komen voor een leer-werktraject om schoonheidsspecialiste te worden.

Dat was ze eigenlijk al in Casablanca, de stad waar Fessaouat opgroeide. Daar ontmoette ze zo’n vijf jaar geleden Lilya’s vader, een Nederlandse man van Marokkaanse komaf. Ze werden verliefd, besloten te trouwen en Fessaouat raakte zwanger van Lilya.

Maar het huwelijk liep stuk. “En leven als alleenstaande moeder is niet makkelijk in Marokko. Ik verdiende heel weinig en kon geen goede gezondheidszorg voor Lilya vinden.” Ze besloot naar Nederland te verhuizen; omdat haar dochter de Nederlandse nationaliteit heeft, kreeg ze zonder moeite een verblijfsvergunning. “Ik ben hier voor Lilya, zodat ik haar een goede toekomst kan geven.”

Na aankomst mochten ze tijdelijk bij familieleden van Lilya’s vader verblijven. Daarna vond Fessaouat een tijdelijke kamer in Oost, maar de verhuurder had een voorwaarde: hij wilde dat ze met hem naar bed ging. “Ik ben meteen omgekeerd,” zegt ze resoluut. Ze lijkt er niet van onder de indruk, ook niet van het feit dat het haar direct wéér overkwam, bij een mannelijk familielid en zijn twee kinderen. Ze maakte opnieuw rechtsomkeert en kwam via contacten van Archipel bij Stichting MOI terecht. “Beter een dak dan een tent boven het hoofd van een moeder en kind,” zegt voorzitter Shazia Ishaq hierover. Maar omdat deze woonsituatie niet legaal is, moeten ze binnen drie maanden vertrekken.

Kastje naar de muur

Volgens Fessaouat wordt ze door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Vrienden van het buurthuis zouden haar graag in een blijf-van-mijn-lijfhuis zien, maar dat wil niet lukken. “Het buurtteam stuurde me door naar de GGD en zij stuurden me weer terug naar het buurtteam,” zegt ze hoofdschuddend.

Of ze ondanks alles nog steeds achter haar keuze staat om Marokko te verlaten? “Ja, zeker! Ik ben hier nu, ik wil er het beste van maken.” Ze staat ingeschreven bij Woningnet, maar zonder eigen computer is het lastig om op ­woningen te reageren – nog los van de lange wachttijden. Hetzelfde geldt voor Nederlands oefenen, haar administratie op orde houden: zonder laptop kan ze het niet alleen. “En ik wil niet steeds om hulp moeten vragen.”

Geen huis? Dan ook minder geld Wie naast een bijstandsuitkering parttime wil bijverdienen, mag 25 procent van zijn of haar loon behouden, met een maximum van 224 euro per maand. Van deze regeling mag maximaal zes maanden – al dan niet aansluitend – gebruik worden gemaakt. Een alleenstaande ouder (met een kind jonger dan 12 jaar) mag er langer van gebruikmaken, maar die mag na de eerste zes maanden nog maar 12,5 procent van het salaris houden. De bijstandsuitkering voor een alleenstaande (ouder) is sinds 1 januari 2022 1037,12 euro per maand. Maar de regel is: wie dak- of thuisloos raakt, wordt gekort op de uitkering met 20 procent. De gedachte daarachter is dat iemand geen woonkosten meer hoeft te betalen, en dus minder inkomen nodig heeft. Bij gebruik van de maatschappelijke opvang wordt de uitkering met 10 procent verlaagd.

