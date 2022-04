Moties uit Amsterdam op Instagram: welke partij stemt voor krakers?

Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit moet je even uitleggen.

“Mijn vriendin en ik waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen druk bezig met alle partijprogramma’s doorspitten, zodat we een goed beeld hadden op wie we moesten stemmen. In de meeste partijprogramma’s werd veel beloofd, maar kwam dat overeen met wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd? Ook merkten we dat die verkiezingen nauwelijks leefden en vroegen we ons af of er voldoende transparantie was in het stemgedrag van de partijen.”

Dus werd het tijd voor een Instagramaccount?

“Er bestaan verschillende relevante accounts, zoals @checkjestem. We vroegen de initiatiefnemers of er ook een lokale variant voor Amsterdam bestond, maar die was er niet. Toen dachten we: laten we het dan maar zelf doen.”

Wat zijn jullie gaan doen?

“We hebben heel veel moties doorgespit en laten aan de hand van een plaatje zien wie voor en wie tegen heeft gestemd. Dat levert soms verrassende commentaren op.”

Zoals?

“We deelden een motie waarin werd uitgesproken dat Amsterdam een kraakvriendelijke stad moet zijn. Partijen als Bij1, GroenLinks en Partij van de Dieren stemden logischerwijs voor. Maar een traditionele linkse partij als SP stemde tegen. Onder de post werd SP Amsterdam getagd en gevraagd om commentaar te geven. Uiteindelijk hebben ze gereageerd en toegegeven dat ze voor hadden moeten stemmen. Dan denk ik: wow, ons werk heeft impact.”

Werk je eigenlijk zelf voor de gemeente?

“Ha, nee. Ik vind het interessant en hoop dat gemeentelijke politiek wat meer losmaakt. Het is toch gek dat veel meer mensen bezig zijn met de Tweede Kamerverkiezingen, terwijl de gemeenteraad veel concreter in je persoonlijke levenssfeer beslissingen neemt?”