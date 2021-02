Mosselen: de beste manier om een diner te starten

Spaghetti met mosselen en zwarte bonen

Ingrediënten

2 kilo mosselen

30 gram gember

6 tenen knoflook

1 rode peper

2 el gefermenteerde zwarte bonen (koop bij de toko)

1 aubergine

6 el zonnebloemolie

100 ml shaoxing (Chinese rijstwijn; kan vervangen worden door sherry)

50 ml soja

500 gram spaghetti

½ bosje koriander

optioneel: klont boter

Bereiding

In Italië weet ik niet of ze deze pasta waarderen, maar ik zeg ‘ciao’ en garandeer dat dit minstens zo lekker is als een pasta vongole. Breng een grote pan met water en een flinke snuf zout aan de kook. Spoel de mosselen en controleer of er geen kapotte exemplaren tussen zitten. Rasp de gember en knoflook op een fijne rasp of maal in een vijzel. Snijd de rode peper fijn. Week de boontjes in warm water. Snijd ­aubergine in blokjes van 1,5 cm en verhit de olie een grote pan. Bak de aubergine hierin en voeg daarna de gember, knoflook, rode peper en bonen toe. Bak een minuut of twee mee en doe dan ook de mosselen, rijstwijn en soja in de pan. Zet de deksel op de pan en kook in de andere pan de spaghetti af zoals de verpakking vermeldt. Als de mosselen open gaan staan, draai je het vuur uit. Giet de pasta af en roer deze met een flinke klont boter door de schelpjes. Verdeel over de borden en maak af met koriander naar smaak.